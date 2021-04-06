Неугомонные люди: на Увильдах снова началась незаконная стройка

На озере Увильды (Челябинская область), являющемся памятником природы регионального значения, снова началась незаконная стройка – неизвестные возводят на водоеме понтон.

Сегодня, шестого апреля, ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков. Он сообщил, что министерству данный факт известен и что накануне, пятого апреля, на месте строительства побывали сотрудники «Особо охраняемых природных территорий Челябинской области», потребовавшие приостановить строительные работы.

По словам Виталия Безрукова, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Устанавливается собственник (или водопользователь) участка, на котором возводился понтон. Когда личность владельца станет известна проверяющим, его обяжут ликвидировать незаконно возводимую конструкцию.

Вниманию потенциальных нарушителей: минэкологии предупреждает, что в 2021-м году рейдов на озерах Южного Урала будет проведено немало. Проверяться будут (на предмет соблюдения режима водоохранной зоны и обеспечения свободного доступа отдыхающих к береговой полосе общего пользования) базы отдыха, популярные туристические зоны ООПТ.

Виталий Безруков пообещал также усиление контроля за всеми хозяйствующими субъектами в части соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства.

Кроме того, замминистра экологии напомнил о жесткой позиции в данном вопросе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Как неоднократно заявлял глава региона, на водных объектах Южного Урала не должно быть никаких заборов, понтонов и других объектов, запрещенных законодательством.

Напомним, в начале декабре 2020-го года в прибрежной полосе озера Увильды, на территории СНТ «Чайка», было приостановлено незаконное строительство пирса на сваях. Оказалось, что работы выполнялись для яхт-клуба «Мираж» - по договору водопользования, оформленного на физическое лицо.

А в конце июня прошлого года на Увильдах демонтировали забор, не позволявший местным жителям пройти к озеру. Ограждение на берегу водоема установили два местных предпринимателя, тем самым ограничив доступ людей к Коровьему пляжу. Прокуратура обязала собственников забора восстановить плодородный слой почвы.

Виталий Безруков тогда подчеркнул, что такое происходит впервые за много лет.

В начале июля 2020-го года жителям Челябинской области и гостям региона открыли доступ к другому уникальному южноуральскому водоему - озеру Тургояк, что рядом с Миассом. Здесь также был демонтирован забор - между базой отдыха «Светлячок» и территорией клуба-отеля «Золотой пляж», перекрывавший доступ к озеру.

Забор в прибрежной полосе Тургояка был убран в рамках исполнения поручения главы региона Алексея Текслера, озвученного им в конце июня 2020-го года в обращении к депутатам Законодательного собрания Челябинской области.