Новая челябинская школа на 1100 мест будет готова к приему учеников 1 сентября

Новая школа Челябинска на 1100 мест, которая строится в первом микрорайоне Академ Riverside, будет полностью готова к первому сентября.

Как сообщил сегодня, 15-го июня, на аппаратном совещании в городской администрации заместитель главы Челябинска по вопросам строительства Владимир Шамне, общая строительная готовность важного социального объекта составляет на сегодняшний день 86 процентов. Ход работ контролирует управление капитального строительства южноуральской столицы.

«Ввод здания в эксплуатацию планируется в конце июля. Успеваем мы и с проведением аукционов на поставку оборудования, - доложил Шамне. – С высокой степенью уверенности заявляем, что ко Дню знаний школа будет готова к приему учеников и новый учебный год дети начнут первого сентября».

По его словам, в настоящее время на данном объекте завершаются фасадные работы, работы по внутренним инженерным сетям и устройству полов, внутренние отделочные работы и благоустройство пришкольной территории.