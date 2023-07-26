26.07.2023
В России создают единую комплексную систему мониторинга окружающей среды, система мониторинга окружающей среды
26.07.2023
Каяки и сапборды: на Южном Урале прошел гребной марафон Жемчужный
26.07.2023
Гастроэнтеролог назвала признаки больной печени
26.07.2023
ММК за полгода направил на социальные и благотворительные программы почти 1,5 миллиарда рублей
26.07.2023
Управление Россельхознадзора обратилось в Челябинскую природоохранную прокуратуру
26.07.2023
Искусство с неограниченными возможностями: в Челябинске открывается новая выставка
Новая отставка в правительстве Челябинской области
14.06.2023
Глава минобрнауки Челябинской области уходит в отставку
18.05.2023
Губернатор Челябинской области отправил в отставку одного своего заместителя
20.03.2023
В пятницу будет принята отставка главы Нагайбакского района и назначен конкурс
15.02.2023
Григорий Тонких досрочно покидает пост главы Миасса
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023