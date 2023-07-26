Новая отставка в правительстве Челябинской области

Подполковник юстиции в отставке Светлана Мишукова покидает пост начальника управления проектной деятельности правительства Челябинской области, проработав в этой должности три года.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 25 июля 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Мишукову Светлану Викторовну от замещаемой должности начальника Управления проектной деятельности правительства Челябинской области, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы первого августа 2023 года по инициативе гражданского служащего», - говорится в документе.

Напомним, в 2019 году губернатор Алексей Текслер создал два новых управления в структуре аппарата правительства и губернатора области: управление проектной деятельности и экспертно-аналитическое управление.

Экспертно-аналитическое управление возглавил бывший министр экономического развития Челябинской области Иван Куцевляк (в статусе замруководителя аппарата губернатора и правительства области). Светлана Мишукова возглавила управление проектной деятельности в июле 2020 года. За полгода до этого (в январе 2020 года) она была принята на должность заместителя начальника управления, через несколько дней Алексей Текслер назначил Мишукову и.о руководителя управления, при этом она и исполняла обязанности по своей основной должности.

Постановление вступило в силу со дня его опубликования.