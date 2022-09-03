Новое назначение в минздраве Челябинской области

Заместителем министра здравоохранения Челябинской области назначена Ирина Гладкова.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер второго сентября 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Гладкову Ирину Борисовну заместителем министра здравоохранения Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

До назначения на должность замминистра Ирина Гладкова возглавляла управление контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд минздрава.

Напомним, 11 августа 2022 года был отправлен в отставку заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов в связи с прекращением допуска к гостайне. А 15 августа пост замминистра покинула Татьяна Колчинская. Так что в ведомстве были вакантны две ставки заместителей руководителя.

В настоящий момент министерством здравоохранения руководит Агата Ткачева (с мая 2022 года – и.о. министра, с июля - министр).

На сегодня у главы регионального минздрава один первый зам (Елена Недочукова, с первого июля 2022 года) и три заместителя (было четыре): Марина Штрахова (в минздраве с июня 2011 года, замминистра – с сентября 2015 года), Евгений Ванин (с декабря 2019 года) и Ирина Гладкова (со второго сентября 2022 года).