Новая отставка в минздраве Челябинской области

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская покидает занимаемый пост.

Соответствующее постановление подписал губернатором региона Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Колчинскую Татьяну Петровну от замещаемой должности министра здравоохранения Челябинской области, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 15 августа 2022 года», - говорится в документе.

Татьяна Колчинская уходит в отставку по собственной инициативе, отмечается в постановлении.

Татьяна Колчинская была назначена исполняющим обязанности заместителя руководителя главы регионального минздрава в январе 2021 года. По завершении испытательного срока она избавилась от приставки «и.о.». В министерство она пришла вслед за своим руководителем в ГКБ №1 Дмитрием Тарасовым (он был назначен первым замминистра).

В июле 2022 года Тарасов покинул пост первого заместителя руководителя в министерстве и вновь возглавил первую горбольницу в Челябинске.

Напомним, 11 августа 2022 года был отправлен в отставку заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов в связи с прекращением допуска к гостайне.

В июне 2022 года Кузнецову смягчили меру пресечения - вместо заключения под стражу ему назначен домашний арест до 16 августа. И почти в этот же время в челябинском аэропорту задержали генерального директора компании ЗАО «Медсервис-регион» Елену Селищеву.

В настоящий момент министерством здравоохранения руководит Агата Ткачева (с мая 2022 года – и.о. министра, с июля - министр).

В настоящий момент у главы регионального минздрава один первый зам (Елена Недочукова, с первого июля 2022 года) и два заместителя (было четыре): Марина Штрахова (в минздраве с июня 2011 года, замминистра – с сентября 2015 года), Евгений Ванин (с декабря 2019 года).

ДЛЯ СПРАВКИ

Татьяна Колчинская в 1998 году окончила Челябинскую медицинскую академию (ЧГМА) по специальности «Эндокринология». После окончания ординатуры с июля 2003 года работала врачом-эндокринологом в эндокринологическом кабинете поликлиники ГКБ №1. В 2008 году возглавила дневной стационар при поликлинике ГКБ №1, продолжая практику врача-эндокринолога. До января 2021 года Колчинская занимала пост заместителя главного врача по поликлинике ГКБ №1