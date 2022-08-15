15.08.2022
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по о наезде на пенсионерку
15.08.2022
Челябинские власти продадут с молотка три недостроя
15.08.2022
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска пробудет в СИЗО до конца лета
15.08.2022
В Аргаяшском районе машину семьи из Озерска едва не придавило огромным деревом
15.08.2022
В Челябинске теплоснабжающим организациям начали выдавать паспорта готовности
15.08.2022
В Челябинске рядом с ГИБДД бензовоз столкнулся с Мазом
Новая отставка в минздраве Челябинской области
11.08.2022
Расширен список медорганизаций, которые могут претендовать на допфинансирование
10.08.2022
В Челябинской области появились «электронные» рецепты
09.08.2022
Работу челябинских онкологов высоко оценили на всероссийском уровне
11.07.2022
Министром здравоохранения Челябинской области стала Агата Ткачева
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022