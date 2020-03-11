Новый трамвай встал в Челябинске по вине водителя

В Челябинск для прояснения ситуации с трамваем модели 71-415 приехал коммерческий директор АО «Уралтрансмаш» (Свердловская область) Алексей Серков.

Вместе с руководителем ООО «ЧелябГЭТ» Александром Павлюченко гость города разбирается в причинах остановки низкопольного оранжевого вагона, случившейся на улице Кирова во вторник, десятого марта.

По словам Алексея Серкова, произведенный на заводе «Уралтрансмаш» трамвай встал на путях по причине несоблюдения водителем эксплуатационного регламента. Новый челябинский трамвай, приехавший в столицу Южного Урала из Свердловской области в конце декабря прошлого года для обкатки, исправен и в ближайшее время выйдет на линию. Об этом сегодня, 11-го марта, заявили в ООО «ЧелябГЭТ».

После остановки низкопольного вагона на улице Кирова его отбуксировали в трамвайное депо №2, где специалист предприятия-производителя стал устанавливать причину поломки, однако ее не обнаружил.

Работник сервисной бригады АО «УралТрансМаш» осмотрел вагон, проехал в нем по территории депо и констатировал, что трамвай цел, не сломан, однако в результате неправильной отбуксировки у него были повреждены колеса.

По словам начальника отдела гарантийного, сервисного обслуживания и надежности гражданской продукции «УралТрансМаша» Алексея Баженова, вагон перегонят в другое депо, где есть машина для проточки колес, после чего низкопольный электротранспорт снова начнет перевозить пассажиров.

В ООО «ЧелябГЭТ» напоминают, что данный трамвай (успевший полюбиться горожанам за яркий цвет, уютный салон и плавный ход) успешно завершил эксплуатационные испытания в столице Южного Урала и остается здесь.