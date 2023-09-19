Новый вариант ковида «Пирола» более заразный, чем его предшественники

Новый вариант коронавируса BA.2.86, или «Пирола» имеет еще ряд мутаций в сравнении с ранее выявленными вариантами «Омикрона», и он более заразный по сравнению с его предшественниками, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами Омикрона, и он более заразный, чем его предшественники», - говорится в сообщении.

В России есть тесты для выявления «Пиролы», а также препараты для эффективного лечения заболевания, вызываемого этим вариантом ковида, добавили в Роспотребнадзоре.

На видео: Камиль Хафизов, заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

В ведомстве отметили, что обновленные вакцины, созданные специально под вариант Омикрон, эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания и числа госпитализаций.

«Кроме того, первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как "второе пришествие" "омикрона"», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.