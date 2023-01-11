11.01.2023
В Чесменском районе сиротам выдали квартиры с утеплением коробками из-под сока
11.01.2023
Областная больница Троицка пополнилась оборудованием и кадрами
11.01.2023
Что жители Челябинской области больше всего закупали в новогодние праздники
11.01.2023
Исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ исполнит желания
11.01.2023
Цифровая трансформация ММК: на смену зарубежным решениям приходят отечественные программы
11.01.2023
Пять школ Челябинской области вошли в число лучших в России в области математики и естественных наук
Областная больница Троицка пополнилась оборудованием и кадрами
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023