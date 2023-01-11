Областная больница Троицка пополнилась оборудованием и кадрами

Областная больница города Троицка (Челябинская область) пополняет штат молодыми, но уже опытными сотрудниками и улучшает оснащенность медицинским оборудованием.

В процессе трудоустройства сейчас находятся два хирурга и два анестезиолога-реаниматолога. Несмотря на возраст, молодые врачи имеют опыт работы в клиниках области. Терапевт из Челябинска, педиатр из Перми, травматолог, семейная пара медиков - хирург и педиатр - в скором времени полностью укомплектуют штат больницы.

«Вновь прибывших мы обеспечиваем достойной заработной платой и жильем. Конечно же на этом мы не остановимся, наша командная работа дает хорошие результаты. А больница, в свою очередь, пополняется профессиональными кадрами», – комментирует Алексей Панасенко, и.о. главного врача троицкой областной больницы.

Врач-хирург стационара Игорь Гесь до недавнего времени работал в одной из поликлиник города Тольятти. Увидел в интернете информацию о вакансиях в Троицке, заинтересовался и приехал. «Сразу же по приезду мне было предоставлено жилье и другие преференции. Я уже отработал две полноценные смены, провел несколько операций. Персонал замечательный, доброжелательный и отзывчивый. Руководство – понимающее и очень помогает. Оборудование в отделении хорошее. В общем, будем работать!», – рассказал Игорь Гесь.

Но это не все приятные новости для больницы Троицка. Недавно в отделение эндоскопии поступил новый современный аппарат колоноскопии.

Новый аппарат обладает более высокой точностью, нежели его предшественник. Так называемая цифровая хромоскопия дает возможность определить опухоль на самом начальном этапе.

Отделение эндоскопии больницы создано в 2019 году. С того момента остро встал вопрос о современном аппарате колоноскопии. Начиная с 2019 года, количество колоноскопических исследований увеличилось в 10 раз. Районная больница проводит более 400 обследований в год. Новое оборудование стоимостью свыше 10 миллионов рублей поступило в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».