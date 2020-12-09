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Общественность Миасса просит власти ликвидировать стихийный рынок в центре города

Общественники Миасса (Челябинская область) обратились в администрацию города и Роспотребнадзор с просьбой ликвидировать стихийный рынок в центре города и организовать общегородскую ярмарку.

Собственный рейд по несанкционированному рынку в центре Миасса провели волонтеры общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль», констатировав, что торговля ведется в условиях антисанитарии. Документов на продукцию у продавцов нет, чеки покупателям не выдаются.

«Стихийный рынок фактически блокировал проспект Автозаводцев - это самый центр города. Уже традиционно здесь ведется бесконтрольная торговля продуктами питания, одеждой и другими потребительскими товарами сомнительного происхождения. Никто из продавцов, разумеется, не соблюдает санитарные нормы. В случае отравления через эти продукты, найти виновного и, например, источник распространения какой-либо опасной инфекции, будет невозможно», - отметила руководитель местного отделения «Гражданского патруля» в Миассе Анна Сизова.

По словам общественницы, нелегальная торговля уродует облик Миасса - решить многолетнюю проблему власти могли бы за счет проведения общегородской ярмарки: соответствующее предложение уже подготовлено правозащитниками.