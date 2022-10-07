Ольга Мухометьярова сообщила о наборе на курсы сестер милосердия для ухода за ранеными

Депутат Законодательного Собрания региона от партии «Справедливая Россия – За Правду!» Ольга Мухометьярова рассказала о ведущемся в Челябинске наборе на курсы сестер милосердия.

«При патронаже отца Павла (Храм святого мученика Иоанна Воина) мы начинаем подготовку младшего медицинского персонала по уходу за больными и ранеными», - сообщила депутат на своей странице в ВКонтакте сегодня, седьмого октября.

По ее словам, срок обучения сестер милосердия – 36 академических часов. Планируется, что занятия начнутся с 17-го октября.

«Основной задачей курсов является обучение уходу за ранеными и больными как в местах военной операции, так и в госпиталях. Надеюсь, что среди жителей региона найдутся те, кто готов получить необходимые знания и в последующем оказывать помощь в госпиталях России», - отметила Ольга Мухометьярова.

Также депутат Заксобрания Челябинской области указала телефон для справок: 8 (912)794-93-45.