07.10.2022
Челябинцы снова жалуются на уличную торговлю: не Гагарина, а цыганский табор
07.10.2022
Ольга Мухометьярова сообщила о наборе на курсы сестер милосердия для ухода за ранеными
07.10.2022
Экстремиста-иностранца, задержанного ФСБ, депортировали из Челябинской области
07.10.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с полицейскими задержали «черных» лесорубов
07.10.2022
В Челябинске начали строить трехэтажный ФОК
07.10.2022
Сотрудники челябинского ГУФСИН собирают крышечки, чтобы помочь пятилетней девочке
Ольга Мухометьярова сообщила о наборе на курсы сестер милосердия для ухода за ранеными
07.10.2022
Президент подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО
07.10.2022
Челябинский депутат Госдумы отбывает в «учебку», а затем на фронт
07.10.2022
Так думают в Италии: Европа пилит американской пилой сук, на котором сидит
07.10.2022
Челябинцам не нужны шарики-фонарики за много миллионов, для горожан важнее помощь мобилизованным землякам
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022