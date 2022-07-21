В челябинском храме состоялось посвящение новых сестер милосердия

В храме мученика Иоанна Воина Челябинска состоялось радостное событие: посвящение новых добровольцев в сестры-послушницы и уже действующих сестер-послушниц — в сестры милосердия. Об этом сообщает телеграм-канал «Православие на Южном Урале».

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Сестричество при этом приходе действует девять лет - с ноября 2013 года. Оно носит имя праведного Иоанна Кронштадтского. 17-го июля ряды сестричества пополнили две новые сестры-послушницы, а четыре сестры-послушницы получили статус сестер милосердия.

«Из-за ковидных ограничений сестры почти два с половиной года не имели возможности нести послушание по своему основному месту служения - в больнице. Зато за это время у нас появились новые добровольцы и новые формы работы, например, дежурства по храму, автоволонтерство, помощь по Иоанновской столовой и другие направления деятельности», - рассказала сестра милосердия Анна Саночкина.