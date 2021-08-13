ОМОН Челябинск устроил облаву на мигрантов

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД Челябинской области провели проверки иностранных граждан на рынках южноуральской столицы.

Вместе с ними рынки проверяли коллеги из регионального полицейского главка. Силовую поддержку оказывал ОМОН.

В общей сложности было проверено 47 иностранных граждан на предмет законности их нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

Как сообщили в региональном полицейском главке, по результатам мероприятия пресечено восемь нарушений миграционного законодательства, составлены административные протоколы.

В отношении двух граждан ближнего зарубежья собраны и направлены в суд материалы для принятия решения о выдворении за пределы Российской Федерации.

Все иностранные граждане проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений и правонарушений.