ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов

Активисты из ОНФ по Челябинской области отказались проехать по реконструированному Комсомольскому проспекту и протестировать «островки безопасности», на которые жалуются автомобилисты.

С таким предложением в ОНФ обращалось агентство «Урал-пресс-информ», памятуя, что именно эта общественная организация контролирует качество дорожных работ и реализацию национального проекте «Безопасные и качественные дороги», но это предложение не вписалось в планы ОНФ.

«В настоящее время планы мониторингов ОНФ сформированы.По мере включения мероприятий в виде выездных мониторингов по вопросам качества выполнения работ в рамках ремонта дорог в планы регионального исполкома в дальнейшем, мы вас проинформируем», - сообщили в ОНФ по Челябинской области.

Это официальный комментарий. А так активисты ОНФ в неофициальном разговоре сказали, что не хотят «переходить дорогу» челябинскому урбанисту. Мол, раз взялся бороться с мэрией, то доведи это дело до конца. Но ведь дело-то не в борьбе с мэрией, а в тех неудобствах, которые созданы для участников дорожного движения неудачной реконструкцией. Однако создается впечатление, что никто из власть имущих не желает видеть очевидное. Или это выборы виноваты?

Автомобилисты Челябинска также предлагали заместителю главы города по дорожному хозяйству Максиму Куляшову лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности», которые вызывают такое негодование среди водителей. Они хотели, чтобы чиновник понял, в какие условия в связи с нововведением поставлены водители, насколько небезопасно стало ездить на данном участке дороги. Вызов так и не был принят.

А что же делать сейчас обычным горожанам, которые каждый день ездят по Комсомольскому проспекту?

Ежедневно автовладельцы жалуются на то, что Комсомольский проспект после уродливой реконструкции стоит в пробках. Из-за разметки машины могут проехать только по одной полосе. Также по наблюдениям горожан на проспекте увеличилось колличество ДТП из за дорожной разметки.