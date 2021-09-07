07.09.2021
Чебаркулец превратил яму своего гаража в наркотиновую плантацию
07.09.2021
Оштрафован житель поселка Роза, который отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Гитлера
07.09.2021
«Андрюша» начинает прием заявок на Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов
07.09.2021
Спикер ЗСО Челябинской области провел «личный прием» граждан
07.09.2021
Инспектор ДПС отпустивший пьяного водителя пойдет под суд
07.09.2021
Прокуратура Миасса организовала проверку школы с обрушающейся стеной
ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
06.09.2021
В Челябинске автомобили временно не смогут ездить по улицам Кирова и Братьев Кашириных
31.08.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
27.08.2021
Челябинские власти прислушались к жалобам жителей и начали ремонт Енисейской
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021