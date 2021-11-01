Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год

Определены параметры бюджета Челябинской области на 2022 год и на плановые 2023 и 2024 годы. Проект главного финансового документа внесен в Законодательное собрание региона первого ноября 2021 года.

В этот же день состоялась встреча губернатора Алексея Текслера и председателя областного парламента Владимира Мякуша, на которой присутствовали заместители главы региона, министры и первый вице-спикер.

По словам губернатора, экономика региона адаптировалась к нынешним экономическим условиям, достигнут допандемийный уровень занятости, растет промышленное производство.

В будущем году, как и в текущем, область не планирует прибегать к коммерческим заимствованиям. Расходы полностью обеспечены за счет собственных средств (включая остатки доходов с 2021 года) и федеральных ресурсов.

«Бюджет предстоящего периода с уверенностью можно назвать бюджетом развития. Мы максимально задействуем все имеющиеся сегодня возможности для повышения качества жизни южноуральцев. По всем направлениям мы увеличиваем финансирование по сравнению с первоначальными параметрами бюджета текущего года», - подчеркнул Алексей Текслер.

В 2022 году на 18% по сравнению с бюджетом текущего года увеличится объем средств, направляемых на развитие региона.

«Расходы по направлению «социальная политика» увеличены на 28%. Индексируются все социальные выплаты. Мы запускаем ряд новых программ на поддержку материнства и детства, семей с детьми; расширяем перечень льготников, в частности, по ветеранам труда снижаем планку стажа. Также опережающими темпами финансируем такие направления, как спорт и культура. Ранее финансирование по этим направлениям отставало», - отметил глава региона.

С приростом заложены расходы на здравоохранение и образование, а также на соцподдержку жителей. Индексируются все социальные выплаты.

Существенно увеличены расходы на развитие физкультуры и спорта. Почти в полтора раза увеличены расходы в сфере культуры.

«Все наши планы по развитию первичного звена, по строительству крупных объектов здравоохранения в области – все планы в силе, и мы будем их реализовывать. Отдельное направление – различные выплаты для привлечения медицинских кадров в регионе», - сказал Алексей Текслер.

Увеличено финансирование на газификацию – на 25% по сравнению с текущим годом (не включая расходов на догазификацию по программе «Газпрома»).

Существенно увеличены бюджетные инвестиции в экономику и инфраструктуру: на модернизацию транспортной инфраструктуры; на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство; на развитие дорожной отрасли; на сельское хозяйство.

Увеличена поддержка муниципалитетов. В частности, выросли объемы областных трансфертов муниципалитетам.

В два раза увеличено финансирование инициативного бюджетирования - проектов, которые реализуются при участии жителей муниципалитетов.

«Мы не снижаем расходы на плановые 2023 и 2024 годы. Прошу Законодательное Собрание активно включиться в обсуждение бюджета. Поручаю своим заместителям (при необходимости - министрам) активно отрабатывать вопросы на площадках Заксобрания», - акцентировал глава региона.

«Мы внимательно отнесемся к рассмотрению проекта бюджета, это хорошо, что он направлен на развитие области. Важно, что все основные приоритеты будут профинансированы с увеличением, - подчеркнул председатель ЗСО Владимир Мякуш и заверил. - Мы постараемся организовать широкое обсуждение. По процедурам - сделаем все, чтобы в новый год мы вошли с новым бюджетом».

Спикер направил проект бюджета комитеты Законодательного Собрания, которые уже приступили рассмотрению документа. Эту работу возглавляет и координирует комитет по бюджету и налогам, который возглавляет Александр Лазарев.

С третьего по 10 ноября 2021 года на сайте Заксобрания пройдут общественные обсуждения законопроекта «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В первом чтении главный финансовый документ будет рассмотрен 25 ноября. При рассмотрении в первом чтении обсуждаются концепция законопроекта об областном бюджете и прогноз социально-экономического развития области на очередной финансовый год и плановый период, основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики, а также основные характеристики областного бюджета, уточнили в ЗСО.

Окончательное принятие бюджета – во втором и третьем чтении – с учетом всех мнений, предложений и поступивших поправок запланировано на 23 декабря.

ФОТО: пресс-служба губернатора и Заксобрания