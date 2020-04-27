Отопление в домах челябинцев могут отключить уже в этот четверг

На этой неделе в Челябинске может быть завершен отопительный сезон. Это возможно сделать, если в течении пяти дней среднесуточная температура держится на уровне не ниже плюс восьми градусов. Для города отсчет начался 26 апреля.

Об этом сообщил сегодня, 27 апреля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Планируем, что отопление начнем отключать в четверг или пятницу. Это возможно, если в течении пяти дней средняя температура воздуха не будет опускаться ниже плюс восьми градусов. Отсчет для нас начался 26 апреля, когда воздух прогрелся до плюс 14 градусов. Процесс будет происходить поэтапно», - отметил Александр Астахов.

Добавим, что после отключения отопления, все организации, обслуживающие системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы города Челябинска, должны обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по переходу системы теплоснабжения указанных объектов на летнюю схему.