Павел Шиляев награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении генерального директора ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павла Шиляева знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

Этой высокой региональной наградой руководитель ММК был отмечен «за выдающиеся заслуги, связанные с развитием металлургической промышленности и обеспечением экологической безопасности производственных процессов».

«За этой, может быть, немного суховатой формулировкой – три десятилетия плодотворной и самоотверженной работы на благо Магнитки и всей Челябинской области. Личный вклад Павла Владимировича в сегодняшние успехи крупнейшего предприятия металлургической отрасли страны, а также социальное и экономическое благополучие региона, трудно переоценить», - отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Трудовую деятельность на Магнитогорском металлургическом комбинате Павел Шиляев начал в 1993 году. Благодаря личной энергии, высокой работоспособности и выдающимся лидерским качествам Павел Владимирович прошел все ступени служебной лестницы от инженера до заместителя генерального директора предприятия. В 2014 году был избран генеральным директором ММК.

К этому времени комбинат практически реализовал стратегию органического роста с созданием современных прокатных мощностей – были запущены комплексы станов «5000» и «2000». Необходимо было найти новый вектор развития компании, более соответствующий задачам момента. В 2015 году советом директоров была принята Стратегия развития Группы ММК на период до 2025 года, разработан соответствующий портфель стратегических инициатив, реализация которых и стала ключевой задачей руководства комбината во главе с Павлом Шиляевым.

Теперь приоритетами компании стали развитие работы с клиентами, повышение операционной и функциональной эффективности бизнеса. Значительное внимание было уделено дальнейшему росту устойчивости компании за счет повышения промышленной и экологической безопасности, развития персонала и укрепления партнерских отношений в регионе.

При реализации инвестиционной программы акцент был сделан на обновлении первых переделов, что позволяет снижать себестоимость при одновременном росте качества продукции. Среди наиболее значимых проектов – строительство и пуск в эксплуатацию в 2019 году не имеющей аналогов в России новейшей аглофабрики № 5, благодаря чему удалось существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду.

Еще один ключевой элемент инвестиционной стратегии компании, также имеющий большое экологическое значение, – строительство комплекса коксовой батареи №12, пуск первой очереди которой состоится в 2023 году. Ввод батареи в эксплуатацию позволяет сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год з счет сухого тушения кокса. Особую роль данная коксовая батарея имеет с точки зрения декарбонизации производства.

За последние годы на площадке ЛПЦ-11 построен агрегат непрерывного горячего цинкования №3, модернизирован стан «1700» в ЛПЦ-5, завершена масштабная реконструкция стана «2500» в четвертом листопрокатном, которая позволила улучшить качество выпускаемой продукции и существенно расширила марочный сортамент.

Компания занимает лидирующие позиции в поставке металла для трубной промышленности и автопрома, в производстве металлопроката с покрытием. Освоение инновационной продукции имеет большое значение для всей российской экономики. Поэтому неудивительно, что в конце 2022 года коллективу ученых и специалистов под руководством генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева была присуждена премия правительства РФ 2022 года в области науки и техники, а также присвоено почетное звание лауреата премии.

«Экологическая тема все последние годы является приоритетной для руководства ПАО «ММК». За последние годы компания реализовала несколько крупных проектов экологической направленности, среди которых, помимо строительства аглофабрики, реконструкция сероулавливающих установок в аглоцехе, строительство газоочистных установок в электросталеплавильном цехе, систем аспирации на доменных печах. Реконструкция системы оборотного водоснабжения позволила прекратить сброс промышленных стоков в Магнитогорское водохранилище», - сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Затраты ММК на природоохранные цели в 2022 году составили рекордные 30 миллиардов рублей, из которых около двадцати миллиардов пришлись на строительство новых природоохранных сооружений, пуск которых все больше приближает комбинат к достижению заявленной цели – снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы Магнитогорска до уровня менее пяти единиц, что будет соответствовать статусу «Чистый город» - проекта, реализуемого ММК в рамках федеральной программы «Чистый воздух».

Энергия и силы Павла Шиляева направлены не только на развитие родного предприятия, значение которого для экономики и социальной сферы Магнитогорска и всей Челябинской области очень велико. Павел Шиляев - депутат Законодательного собрания региона, где он возглавляет комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.