03.05.2023
Челябинских ветеранов поздравят с Днем Победы на дому
03.05.2023
Житель Миасса задержан за ложное сообщение об угрозе жилому дому
03.05.2023
Юные челябинцы стали победителями международного турнира по инклюзивному чирлидингу
03.05.2023
В Челябинске скоро откроется удивительный «дом» мотоциклов
03.05.2023
Солисты челябинской оперы пополнят свой репертуар новыми партиями
03.05.2023
На Комсомольском проспекте Челябинска высаживают липы
По улицам Челябинска проедут танки
03.05.2023
Челябинских ветеранов поздравят с Днем Победы на дому
03.05.2023
В День Победы в скверах и парках Челябинска не будут проводить массовых мероприятий
02.05.2023
Второго мая Россия отмечает взятие Красной армией Берлина
02.05.2023
На площади Революции творческие коллективы будут репетировать выступление 9 Мая
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023