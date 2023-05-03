По улицам Челябинска проедут танки

В День Победы, девятого мая, по центральной площади и улицам Челябинска проедут танки и самоходная установка. ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (входит в холдинг «УралВагонЗавод», который принадлежит Ростеху) подготовил к участию в Параде Победы в Челябинске три исторические машины: танк Т-34, танк ИС-3 и самоходную установку ИСУ-152, сообщается в телеграм-канале УВЗ.

Танки Т-З4 и самоходные артиллерийские установки традиционно принимают участие в парадах Победы в регионах присутствия концерна «Уралвагонзавод». В этом году девятого мая более 20 единиц раритетных танков и САУ концерна УВЗ пройдут на парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге.

ЧТЗ-УРАЛТРАК вот уже больше полувека бережно сохраняет машины. Заводские испытатели очень внимательно ухаживают за техникой в течение года. «Содержание более 20 единиц раритетной техники является не только социальной ответственностью АО «Уралвагонзавод», но и вкладом концерна в формирование военно-патриотического воспитания», - уверен директор по особым поручениям Игорь Мешков.

В парке раритетов 61 БТРЗ «на ходу» 10 танков Т-34 и 10 самоходных артиллерийских установок СУ-100.