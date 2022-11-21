Почти на миллион рублей оштрафованы подрядчики Челябинска за плохую уборку снега

Претензии челябинских властей к дорожным подрядчикам не иссякают. Их продолжают штрафовать. Это должно изменить ситуацию на дорогах и улицах областного центра.

О результатах контрольных проверок качества содержания улично-дорожной сети сообщил сегодня, 21 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«За неделю вывезено 24 тысячи тонн снега. Подрядчикам было выдано 40 предписаний, всего за ноябрь 115. Выписано семь штрафов на сумму более 700 тысяч рублей. В основном, штрафы выписаны за плохую уборку тротуаров от наледи»,- сказал Ксензов.

Сегодня в городе также производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи. Основной упор сделан на расчистку тротуаров и остановочных площадок от наледи, также выполняются работы по вывозу снега.

«Просьба сосредоточится на вывозе снега и на качестве уборке улиц. Особенно плохо ситуация обстоит в Ленинском районе. Снег лежит на обочинах дорог, на тротуарах гололед. Просьба всех сосредоточиться на этих вопросах», - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

Также градоначальница отметила, что обработку противогололедными материалами нужно обрабатывать только опасные участки: спуски, подъемы, мостовые сооружения и перекрестки. Если такой необходимости нет, то реагенты применять не нужно, а просто производить механическую обработку проезжей части.