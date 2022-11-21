21.11.2022
Почти на миллион рублей оштрафованы подрядчики Челябинска за плохую уборку снега
21.11.2022
Главный ледовый городок Челябинска начнут возводить через неделю
21.11.2022
В Совете Федерации отметили активное участие ММК в проекте «Чистый воздух»
20.11.2022
Пьяный житель Златоуста признался сожительнице в убийстве, а она «сдала» его полицейским
20.11.2022
Котова не указ коммунальщикам
20.11.2022
В Челябинске продолжается турнир памяти Веричева
Почти на миллион рублей оштрафованы подрядчики Челябинска за плохую уборку снега
14.11.2022
Уборка дорог от снега в Челябинске под контролем ГИБДД
14.11.2022
Дороги Челябинска расчищают и готовят к заморозкам
03.10.2022
Челябинске проверили готовность к зиме дорожной техники
27.09.2022
Дорожная техника Челябинска готова к зиме
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022