Почти три тысячи заявлений подано за час с небольшим от родителей будущих первоклассников

В Челябинской области за первый час с небольшим с момента начала приема подано почти три тысячи заявлений в первые классы на 2021-2022 учебный год.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона, первого апреля в восемь часов утра начали принимать заявления от родителей будущих первоклассников в 31 городском округе и муниципальном районе.

В восемь часов 30 минут стартовала приемная кампания еще в двух муниципалитетах, а через полчаса – в оставшихся десяти.

«За первые один час 15 минут приемной кампании подано две тысячи 822 заявления, из них в электронном виде – две тысячи 729 заявлений (96,7%). Лично в школу представлены заявления 93 родителями», - отметили в минобрнауки.

Напомним, на первом этапе – с первого апреля по 30 июня 2021 года - принимаются заявления на зачисление детей, проживающих на закрепленной за каждой школой территории, а также имеющих право на предоставление места во внеочередном, первоочередном порядке и преимущественное право приема в образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры, проживающие с ними в одной семье и имеющие общее место жительства.

В Челябинской области подать заявление в электронной форме возможно через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» и Региональный портал государственных услуг.

Заявление подается одним из родителей в электронном виде. Система автоматически присваивает ему индивидуальный номер, в котором фиксируются дата и точное время подачи. Далее заявление автоматически направляется в школу, где его обрабатывают сотрудники.

Родители/законные представители также могут предоставить заявление на бумажном носителе непосредственно в школу.

После подачи заявления в электронном виде родителям/законным представителям необходимо обратиться в образовательную организацию и предоставить документы, необходимые для зачисления ребенка.

«Сроки, в течение которых необходимо лично обратиться в образовательную организацию и представить документы, устанавливаются каждой образовательной организацией. Данная информация размещается на информационных стендах и официальных сайтах школ», – комментирует начальник Управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Приказы о зачислении на обучение детей «первой волны» будут изданы в течение трех рабочих дней после 30 июня.

Второй этап – с шестого июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее пятого сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закреплённой территории.