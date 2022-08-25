25.08.2022
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на Ночь кино
25.08.2022
ММК-МЕТИЗ модернизирует складское хозяйство
24.08.2022
ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области задержали подозреваемых в хищении средств спортшколы
24.08.2022
В Челябинске возобновит работу раритетный троллейбус-гармошка
24.08.2022
На улице Румянцева в Челябинске вводят дополнительное ограничение движения
24.08.2022
Полицейские Озерска разыскивают лжеоператора сотовой связи
Под угрозой сокращения оказались 1223 южноуральца, неполный день работают 4387 человек
09.03.2022
Организации Челябинской области уведомили о сокращении почти 1,9 тысячи сотрудников
19.06.2020
В Челябинской области 143 предприятия заявили о предстоящих сокращениях работников
21.04.2020
ЮУЖД разъяснила изменения в штатном расписании Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» в Челябинске
18.07.2018
В Челябинской области намечены массовые сокращения на четырех предприятиях, в том числе ликвидация коррекционной школы
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022