Под угрозой сокращения оказались 1223 южноуральца, неполный день работают 4387 человек

В Челябинской области выросла численность сотрудников, оказавшихся под угрозой сокращения и работающих в режиме неполной занятости.

Как сообщает главное управление по труду и занятости региона, по состоянию на 22 августа в центры занятости поступили уведомления от 323 организаций о планируемых сокращениях 1223 человек. Из них четыре организации заявили о массовых сокращениях 238 человек.

В службе занятости заверяют, фактически в рамках уведомлений о массовых сокращениях лишь семь человек могут потерять работу в августе-декабре 2022 года.

По состоянию на первое августа работодатели области заявляли о планах по сокращению меньшего числа работников – 1172 из 312 организаций, на первое июля – 167 организаций готовились уволить по сокращению 890 человек.

Кроме того, растет численность южноуральцев, которые вынуждены трудиться в режиме неполной занятости. По состоянию на 22 августа неполный день работали четыре тысячи 387 человек (на начало августа – три тысячи 267 работников, в начале года – одна тысяча 38 сотрудников).

На сегодняшний день на учете в службе занятости состоит 16 тысяч 128 безработных (на начало августа – 16 тысяч 323 человека, на начало года – 20 тысяч 889). Уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,87% (на начало года – 1,13%).

Работодатели могут получить субсидию из средств федерального бюджета на переобучение своих работников, находящихся под риском увольнения. То есть, когда на предприятии планируется сокращение штата или закрытие, сотрудников перевели на неполный рабочий день или отправили в неоплачиваемый отпуск, то работник может повысить квалификацию по своей специальности или получить новую профессию и подготовиться к будущему трудоустройству. Работу можно совмещать с учебой.

Как сообщает Минтруд, на портале «Работа России» открыта запись на переобучение в рамках нацпроекта «Демография».