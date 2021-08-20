Погорельцы из Карталинского района готовятся отметить новоселье

В поселках Джабык и Запасное Карталинского района (Челябинская область), где ландшафтный пожар уничтожил более семи десятков строений, возводятся новые дома для погорельцев.

Пострадавшие, лишившиеся единственного жилья, могут купить готовый дом или построить новый.

Так, 24 семьи надумали строиться. Для тех, у кого сгорел дом площадью менее 60 «квадратов», построят дом площадью 60 квадратных метров, от 60 до 80 – 80 «квадратов», - от 80 до 100 – 100 «квадратов».

Дома для семей Ивановых и Начкиных находятся в высокой степени готовности. У семьи Ивановых сгорел дом площадью 28,7 квадратных метра. Для них строят дом площадью 60 квадратных метров. Уже возведена коробка из шлакоблока, закрыта под крышу, установлены пластиковые окна, впереди финишная отделка. «В новом доме две отдельные комнаты, есть место для просторной столовой-гостиной. Здесь же предусмотрен санузел, которого раньше у нас не было», – поделилась Александра Иванова.

Семья Начкиных в поселке Джабык также получит дом большей площади – 60 квадратных метров вместо прежних 46. «Наш дом уже закрывают под крышу, пробурили скважину, ведутся работы по проведению канализации, теперь печное отопление сменится газовым, появится теплый санузел», - рассказала Ксения Начкина. На выплаты из областного бюджета в связи с ЧС Ксения с сыновьями Артемом и Владиславом уже купили основную мебель, выбрали бытовую технику.

Людмила Плетенкова и Игорь Котов из поселка Джабык решили приобрести готовое жилье и в числе первых получили выплаты из областного бюджета.

Людмила Плетенкова подобрала подходящий вариант в родном поселении. «Дом новый, просторный, двухэтажный, со всеми удобствами. И что еще хорошо – находится практически рядом, так что привыкать к новому месту не придется», – поделилась будущий новосел. Договор купли-продажи уже прошел регистрацию в Росреестре, и положенная Плетенковым компенсация из областного бюджета перечислена на счет продавца недвижимости. Людмила Михайловна вместе с мамой заселятся в ближайшее время.

Супруги Котовы переехали из Джабыка в поселок Запасное. Как рассказала Жанна Котова, дочь Игоря Ивановича и Нины Ивановны Котовой, удалось купить дом большей площади. «Несмотря на преклонный возраст, мои мама и папа хотят, как и раньше, жить на свежем воздухе, привыкли уже к огороду. Большое спасибо всем, кто помогал нам с документами, поэтому так быстро все получилось: и дом выбрать, и сделку зарегистрировать. Практически моментально», – отметила Жанна Котова.

Напомним, пожар в Джабык-Карагайском бору (Карталинский район на юге Челябинской области) продолжался с 8 по 12 июля 2021 года. Огонь перекинулся на населенные пункты. Всего сгорело 72 дома, собственники 68 из них установлены, а четыре дома до сих пор числятся бесхозными.

Для собственников, у которых утраченное жилье было единственным, строительство должно быть завершено к 15 сентября 2021 года; для остальных – до первого октября 2021 года. Такие сроки были озвучены шестого августа в ходе рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в пострадавшие районы Челябинской области. Контроль за ходом работ осуществляет лично губернатор Алексей Текслер, а также профильные органы исполнительной власти и местного самоуправления.

При расчете размера единовременной социальной выплаты на строительство или покупку жилья учитывается показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. На текущий момент в Челябинской области он составляет 34 тысячи 690 рублей.

Тем, у кого сгоревшее жилье не было единственным, и владельцам садовых домов также дается выбор: строиться либо покупать готовое. В этом случае компенсация предоставляется «метр в метр» – из расчета 34 тысячи 690 рублей за каждый квадрат недвижимости.

На 18 августа министерством социальных отношений оформлено 90 уведомлений пострадавшим при пожарах в Джабыке и Запасном. Деньги зачисляются на основании подтверждающих документов на счет подрядной организации в два этапа: аванс 50% и 50% по окончании стройки. В случае покупки жилья средства в размере 100% переводятся на счет продавца после регистрации договора купли-продажи в Росреестре.

В минсоце уточнили, находившимся в момент пожара в поселках жителям выплачено единовременное пособие – по 10 тысяч рублей на неотложные нужды (1605 человек). По 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество получили 36 человек, по 100 тысяч рублей за полную его утрату – 119 человек.

ФОТО: министерство социальных отношений