Поисковики Челябинской области открыли «Вахту памяти»

Сегодня, 19 апреля, в Челябинске состоялось торжественное открытие регионального этапа всероссийской акции «Вахта памяти». Поисковые отряды из Челябинской области отправятся в Ленинградскую область и Нижний Новгород в экспедицию по местам боевых действий во времена Великой Отечественной войны. Поиски будут проходить в местах, где воевали земляки.

Торжественное открытие состоялось у мемориала «Вечный огонь» на Аллее Славы. В церемонии приняли участие челябинские поисковые отряды.

«Поисковые отряды вернули нам историю страны. Они вернули нам 157 бойцов, которые числились пропавшими без вести. Все они захоронены с почестями. Эти ребята восстанавливают имена погибших солдат, они выполняют очень важную государственную задачу. Поисковики возвращают память семьям погибших солдат, тем, кто уже отчаялся найти своих пропавших родственников», - сказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Поисковики Челябинской области известны далеко за пределами нашего региона. Они своим примером показывают всем, как нужно любить свою Родину», - добавил председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области Сергей Буяков.

«Огромную цену заплатила наша страна за победу, 27 миллионов человек погибли. 47407 до сих пор числятся пропавшими без вести. Великая Отечественная война закончится только тогда, когда будет похоронен последний солдат. Вы, ребята, сейчас уходите, как на войну. Вам, поисковикам, придется с ней соприкоснуться», - сказал председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Челябинской области Анатолий Сурков.

На Южном Урале сейчас работает 42 поисковых отряда, объединяющих сотни школьников и студентов из разных уголков Челябинской области. Многие из них – студенты, которые для того, чтобы отправиться в поисковую экспедицию, досрочно сдали сессию. Все заинтересованы в выполнении нашего общего долга перед воинами, павшими на фронтах Великой Отечественной войны.

В числе этих отрядов есть и поисковики из Карабаша. Их активно поддерживает благотворительный фонд «Русской медной компании».

«Одно из направлений деятельности благотворительно фонда РМК – это поддержка патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Конечно, мы впервые узнали, что у нас на территории присутствия «Русской медной компании» в Карабаше есть поисковые отряды. Это те подростки, которые решили узнать, как их земляки боролись за мир, какой ценой досталась победа. Для нас это базовые понятия. Мы с радостью поддерживаем поисковое движение и подростков, которые хотят узнать свою историю. Поддержка – это полная амуниция, транспортная составляющая, питание, возможность съездить в Нижний Новгород, где также были ожесточенные бои. Поддержка всеобъемлющая», - сказала руководитель благотворительного фонда «Русской медной компании» Вера Баланчук.

Кроме работы в экспедициях, поисковики ведут большую архивную работу - по документам и картам изучают историю боев, находят места захоронений погибших воинов.

Так, бойцами «Поискового движения России» в Тверской области были найдены останки Петра Васильевича Еремеева – первого в истории Великой Отечественной летчика, совершившего ночной таран в небе над Москвой.

В 2020 году семь студентов из Челябинска приняли участие в военно-исторической экспедиции «Дальневосточный фронт». На местах боев Второй мировой войны были найдены и торжественно перезахоронены останки двух советских солдат, а останки трех японских военнослужащих будут переданы представителям Японии.

Также во время поисковых работ челябинские поисковики нашли штык-нож от японской винтовки «Арисака, который будет передан в Южно-Сахалинский музейно-мемориальный комплекс «Победа» в экспозицию по русско-японской войне.

Эти примеры можно перечислять бесконечно.

«Челябинская область одна из первых открывает поисковый сезон. Днями ранее он открылся на Сахалине. Желаю всем удачи», - сказал, напутствуя участников экспедиций, председатель регионального отделения «Поисковое движение России» Евгений Гуринович.

Своеобразной изюминкой поискового сезона этого года станет новая традиция. Каждый отряд привезет с собой с мест былых сражений капсулы с землей. А отправятся южноуральцы далеко - в Ленинградскую область и Нижний Новгород