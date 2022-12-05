Полицию Аргаяшского района возглавил новый руководитель

Начальник главного управления МВД Челябинской области Михаил Скоков представил коллегам из Аргаяшского района нового руководителя -подполковника полиции Евгения Титкова.

До этого назначения Евгений Титков прошел путь от участкового уполномоченного Саткинского района до заместителя начальника отдела полиции Сосновского района.

Михаил Скоков озвучил напутствия Евгению Титкову: совершенствовать работу, создавать комфортные условия службы для личного состава, в оперативно-служебной деятельности не останавливаться на достигнутом, идти в ногу со временем, прилагать все усилия, чтобы в максимально короткие сроки раскрывать преступные деяния, своевременно оказывать соответствующую правовую помощь жителям района.

Главный полицейский Южного Урала призвал аргаяшских коллег поддержать нового руководителя и совместными усилиями обеспечивать покой и безопасность населения.

Евгений Титков заверил, что приложит все силы, знания и опыт, чтобы оправдать высокое доверие. Добиваться поставленных целей он намерен во взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами и общественными организациями.