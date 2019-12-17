Поможет ли курорту «Кисегач» статус природного парка или он погубит туризм?

Часть собственников пансионатов и баз отдыха, расположенных на территории курорта «Кисегач» (Чебаркульский район, Челябинская область), высказались против придания курорту статуса природного парка.

Участники совещания в администрации Чебаркульского городского округа, в котором приняли участие собственники объектов недвижимости на территории курорта, представители мэрии и минэкономразвития региона, единогласным решением отклонили предложение о придании курорту «Кисегач» статуса природного парка. Они посчитали, что такой статус многократно ухудшит и без того сложную ситуацию на территории курорта.

«Крайне важно довести до губернатора, что статус природного парка не разрешит ни одну из ключевых экологических проблем курорта «Кисегач», - высказал свою точку зрения собственник базы «Белочка» Денис Лихачёв.

По его мнению, этот статус не уменьшит сброс загрязнений в озера Теренкуль и Табанкуль, не восстановит перетоки в озеро Кисегач. Он лишь введет дополнительные ограничения и «окончательно убьет туризм, как это и произошло с национальным парком «Зюраткуль».

Напомним, в октябре 2019 года губернатор Алексей Текслер поручил минэкологии проработать целесообразность придания территориям вокруг озер Кисегач и Тургояк нового регионального охранного статуса - природного парка.

Озера Большой Кисегач и Еловое с 1969 по 2008 годы имели статус памятников природы регионального значения. В 2008 годы они вошли в состав особо охраняемой природной территории курорта Кисегач, но, в связи с изменением в законодательстве, в 2015 году лишились и этого статуса.

На сегодня под защитой находятся только водные ресурсы и 20-метровая береговая линия озер. Остальная территория используется бесконтрольно. И уникальные природные территории беспощадно уничтожаются.

Введение формата природного парка на территориях вокруг Тургояка и Кисегача позволит установить жесткие ограничения на более обширную территорию вокруг берегов. Все расположенные на берегу дома и базы обяжут отказаться от используемых септиков, выгребных ям, локальных очистных сооружений и подключиться к централизованной системе канализации, чтобы исключить стоки в озеро.

Теоретически идея, может быть, и хорошая, но воплощать ее рано, считают участники совещания.

"Нам уже нельзя не только строить, но и реконструировать существующие объекты, - говорит Денис Лихачев. - Нас пытаются сносить, делая вид. что разрешения на те базы отдыха, что были построены еще при СССР, теперь недействительны.Мы будем рады, если будет возможность подключиться и к канализации, и к газоснабжению, но сейчас ни того, ни другого нет в радиусе нескольких километров.Парадоксально. но сейчас стоки из септиков и выгребных ям, вывозимые на очистные Чебаркуля, оказываются куда более безвредными. чем канализация куста здравниц, сбрасываемая без нормальной очистки в Табанкуль".