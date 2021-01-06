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Пострадавшую в ДТП журналистку из Карталов на реанимобиле доставили в больницу Челябинска

Корреспондент газеты «Карталинская новь» Татьяна Резник, которая серьезно пострадала в страшной аварии первого января, сегодня, шестого января, доставлена на реанимобиле в больницу Челябинска.

Сразу после аварии Татьяну Резник госпитализировали в карталинскую больницу. Врачи оказали ей необходимую помощь, вправили вывих. Но Татьяне требуется серьезная хирургическая операция, которую могут сделать только челябинские хирурги.

К решению вопроса подключился региональный минздрав. Председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева попросила о помощи главу Карталинского района Анатолия Вдовина.

Сегодня Татьяну навестили руководители района – мэр и спикер, а также главврач. «Их добрые слова поддержали мой дух, - цитируют Татьяну ее коллеги из «Карталинской нови».

Изначально планировалось переправить пострадавшую в областной центр санавиацией. Но погодные условия и ее состояние изменили планы. «Сегодня меня готовили к отправке на вертолёте санавиации в Челябинск для продолжения лечения. Но, помешали погодные условия», - сообщает Татьяна. В итоге из Челябинска был отправлен реанимобиль и сегодня Татьяну Резник доставили в больницу областного центра.

Как уже сообщало агентство, ДТП произошло около 20.45 часов первого января на Полтавском мосту в Карталах. Автомобиль Ford с пьяным водителем за рулем на большой скорости врезался в Nissan, в котором находилась семья Татьяны Резник (пять человек). В результате сильнейшего удара вспыхнул моторный отсек Форда.