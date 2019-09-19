Пожарный автомобиль ЧМК покажут спасателям стран ШОС

Современный пожарный автомобиль Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в группу «Мечел») участвует в выставке новинок пожарно-спасательной техники.

Автомобиль представлен в рамках встречи руководителей органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС, которая проходит в Челябинске с 18 по 20 сентября. Делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана могут ознакомиться с новинками пожарно-спасательной техники, которая уже стоит на вооружении уральских спасательных служб. Одним из экспонатов стал автомобиль Челябинского металлургического комбината.

Пожарная машина, созданная на базе автомобиля «Урал Next», – единственная в Челябинской области. ЧМК приобрел её для пожарной части №34, обслуживающей комбинат, в феврале 2019 года. Пока техника не применялась для устранения настоящих ЧС, но в тренировках и учениях принимает участие регулярно.

«Это современный и комфортный автомобиль, который приспособлен не только для тушения пожаров, но и для спасательных операций, в том числе в труднодоступной местности. Машина оборудована гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, бензорезом для работы без доступа к электричеству, бензогенератором, который может обеспечить освещение места аварии ночью. Кроме того, как и все пожарные автоцистерны, она вмещает в себя три кубометра воды и 170 литров пенообразователя», – рассказал заместитель начальника пожарной части №34 Виктор Дорошенко.

Пожарная часть № 34 – государственное учреждение. Челябинский металлургический комбинат она обслуживает по договору. При этом предприятие обеспечивает огнеборцев техникой. На сегодняшний день в части службу несут 56 человек, автопарк насчитывает пять спецавтомобилей. Все они принадлежат ЧМК.