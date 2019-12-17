Прикармливаем Крысу вместе с «Союзпищепромом»

Предновогодняя суета набирает обороты. В воздухе все больше пахнет шоколадом и мандаринами, а полки магазинов пустеют прямо на глазах. К чему это мы? Пора-пора задуматься о том, чем мы будем потчевать хозяйку наступающего года - Крысу. Хоть «китайский» зверек и неприхотлив в еде, но, прямо сказать, прожорлив без меры. А еще хочется именно в этот Новый год угостить гостей (да и себя тоже) чем-то более оригинальным, чем «Оливье» и «Шуба».

В уходящем году «Союзпищепром» открыл первый в России завод по производству лапши для азиатских блюд. Это очередная веха - теперь Удон и Соба с российской пропиской, из особо качественной российской муки (под это тоже построили новый завод) и по российской цене!

Новый продукт на полках магазинов Челябинска - прекрасный поводосвоить блюда восточных соседей, оригинальные, легкие (ведь лапша легче традиционных макарон), а, главное, вкусные! Встречаем красивые 2020 не менее красивыми азиатским рецептами. Удивляйте гостей, наслаждайтесь вкусом, получайте комплиментыза блюда круче, чем в ресторане!Не забывайте главное правило - лапшу варим всего три минуты! Любые заправки, соусы, вкус мяса или морепродуктов азиатская лапша впитывает идеально. Покупайте лапшу в«Пятерочке», «Спаре», «Магните» - под марками «Царь» или «Императорская кухня».

РЕЦЕПТ 1

Оригинальное сочетание арахисовой пасты, кунжута и лапши приведет в восторг даже самых настоящих гурманов. Итак, смотрим и готовим.

Гречневая лапша Soba с арахисовой пастой на три порции:

Лапша гречневая Soba 100 гр. (1 пучок)

Арахисовая паста 1 ч. л.

Соевый соус 1 ст. л.

Уксус рисовый 0,5 ст. л.

Масло кунжутное 1,5 ст. л.

Чеснок 1 зубчик

Корень имбиря (мелко нарубленный) 0,5 ст. л.

Лук зеленый средний пучок

Кунжут, арахис для украшения.

Способ приготовления:

Отварить гречневую лапшу в кипящей воде три минуты. В это время приготовить соус. Для этого смешать арахисовую пасту с соевым соусом, рисовым уксусом и кунжутным маслом. Добавить тертый корень имбиря и чеснок, предварительно очищенный и мелко нарубленный. Откинуть готовую лапшу на дуршлаг, смешать на сковороде с соусом. По желанию можно добавить немного воды и перец. Перед подачей добавить в лапшу нарубленный зеленый лук. Посыпать кунжутом. Украсить арахисом.

Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ 2

А Вы не были на Таити? ...Нас и здесь неплохо кормят!

Кокос, креветки и лапша - за экзотикой необязательно куда-то лететь, ее можно приготовить дома!

Лапша пшеничная Udon с кокосовой пастой и креветкамина три порции:

Лапша пшеничная Udon 100 гр. (1 пучок)

Креветкиочищенные 200 гр.

Кокосовая паста 2 ст.л.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 1 зубчик

Корень имбиря (мелко нарубленный) 0,5 ст. л.

Лайм 1 шт.

Перец черный молотый по вкусу

Зелень 3 веточки

Масло растительное 1 ст.л

Вода 50 мл

Способ приготовления:

Нарезать лук полукольцами. Мелко порубить чеснок и имбирь. Смешать лук, чеснок и имбирь, обжарить все на растительном масле. Добавить в сковороду креветки и быстро обжарить на сильном огне. Добавить кокосовую пасту, воду, сбрызнуть соком лайма и довести до кипения. Отварить лапшу 3 минуты. Смешать все ингредиенты в сковороде. При подаче можно украсить зеленью.

Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ 3

Сочетание куриного филе, овощей и лапши - Новый год должен быть сытным!

Лапша «4 злака» с курицей и овощами на три порции:

Лапша «4 злака» 100 гр.

куриное филе 200 гр.

средняя луковица 1 шт.

морковь средняя 1 шт.

сладкий перец 1 шт.

стручковая фасоль 150 гр.

растительное масло 4 ст.л.

соль и черный молотый перец, по вкусу

Соус

соевый соус 2 ст.л.

зубчик чеснока 1 шт.

острый чили соус 1/2 ч.л. (по желанию)

мелко нарезанный имбирь 2/3 ч.л.

крахмал 1 ч.л.

вода 2 ст.л.

сахар 1 ч.л.

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать недлинными полосками толщиной 1-1,5 см. Морковь и лук очистить. Лук нарезать крупными кубиками. Морковь нарезать соломкой или натереть на специальной терке. Перец вымыть, обсушить, удалить мембраны и нарезать крупными кубиками. Чеснок очистить и мелко нарубить. В миске смешать все ингредиенты для соуса. Фасоль отварить до готовности. Откинуть на сито и дать стечь всей жидкости. Нарезать фасоль брусочками длиной 3-4 см. Лапшу отварить 3 минуты. Разогреть в сковороде Wok (можно и в обычной глубокой сковороде) 2 ст.л. растительного масла. Порционно обжарить куриное филе до готовности. Готовое филе вынуть на тарелку. Добавить в Wokоставшееся масло, лук, морковь и перец. Обжарить овощи на сильном огне в течение 2-3 минут, постоянно помешивая. Добавить к овощам фасоль и куриное филе и перемешать. Добавить в Wokсоус и перемешать. Уменьшить огонь до среднего и прогреть в течение 1 минуты. Добавить в Wokлапшу и перемешать. Прогреть, постоянно помешивая, в течение 1-2 минут.

Приятного аппетита!

И не так важно, где и в чем вы будете отмечать праздник, главное, чтобы рядом были самые близкие и любимые! С наступающим Новым годом, искренне Ваш «Союзпищепром».