Проект ММК «Металлурги зажигают» стал лауреатом коммуникационного конкурса

Организованный к 90-летию Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) проект «Металлурги зажигают» выиграл премию Digital Communications Awards в номинации «Digital-проект и стратегии. Работодатель и бренд».

Творческий конкурс с участием работников Магнитки получил высшую оценку экспертного жюри, в которое вошли руководители компаний и подразделений, занимающихся мультимедийными и цифровыми проектами, директора по стратегии, специалисты по маркетингу и связям с общественностью.

Конкурс «Металлурги зажигают» стал одним из ярких этапов празднования юбилея ПАО «ММК»: 42 команды представили на него свои видеопоздравления комбинату, которые отличались и по сюжету, и по креативному решению. Все ролики были опубликованы на официальной странице ММК в «ВКонтакте» и собрали более полумиллиона просмотров за первый месяц с момента публикации.

Жюри конкурса Digital Communications Awards отметило концепцию проекта ММК, в котором компания оказалась представлена от лица работников самых разных подразделений.

«Это особенно ценно и интересно для внешней аудитории, поскольку ролики рассказывают о людях Магнитки, помогают лучше узнать об истории и достижениях комбината, о его структуре и отдельных цехах», - отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

СПРАВКА

Премия Digital Communications Awards с 2013 года отмечает самые яркие проекты в сфере цифровых коммуникаций, их авторов и исполнителей, а также новые коммуникационные технологии и инструменты. В этом году церемония награждения прошла в рамках конференции Digital Communications Day, которая стала площадкой для обмена опытом профессионалов коммуникационной индустрии.