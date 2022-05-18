Проект расширения челябинской улицы Худякова передали на госэкспертизу

Мэрия Челябинска сообщила о передаче проекта расширения улицы Худякова на государственную экспертизу.

«Реализация будет возможна только после получения положительного заключения», - подчёркивается в сообщении пресс-службы.

Ранее вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль оценил стоимость проекта в 230-250 миллионов рублей. По его словам, после добавления дополнительных полос пропускная способность дороги вырастет на 40 процентов.

Накануне челябинские эко-активисты выразили обеспокоенность по поводу увеличения дополнительной нагрузки на плотину после расширения Худякова. Общественники обратились в Ростехнадзор с просьбой предоставить актуальные данные о техническом состоянии гидросооружения. Ранее представители общественности указывали на другие недостатки проекта и объясняли, почему расширение улицы Худякова не решит проблему автомобильных пробок.