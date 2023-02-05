Прокуратура Челябинской области отметила 89-летие

Прокуратура Челябинской области сегодня, пятого февраля, отметила 89-летие. Коллектив и ветеранов надзорного ведомства с праздником поздравил прокурор региона Карен Габриелян.

«За эти годы надзорное ведомство прошло долгий и трудный путь, вписав в историю имена тех, кто посвятил свою жизнь благородному делу беззаветного служения закону. С момента образования и по сегодняшний день миссия прокуратуры осталась неизменной – это защита прав и свобод граждан», - отметил Карен Габриелян.

Прокурор Челябинской области выразил признательность и благодарность работникам прокуратуры и ветеранам, которые внесли достойный вклад в служение закону, передали накопленный опыт молодому поколению прокурорских работников.

«Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, семейного благополучия!» - сказал Карен Габриелян.