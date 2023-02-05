05.02.2023
Прокуратура Челябинской области отметила 89-летие
05.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области произошло ДТП с тремя грузовиками и легковушкой
04.02.2023
В Варненском районе погиб пассажир легковушки, водитель в больнице
04.02.2023
Во дворе на Байкальской в Челябинске вспыхнуло пламя
04.02.2023
Челябинск станет детской экостолицей России
04.02.2023
Водитель автобуса «Екатеринбург – Челябинск» в состоянии опьянения повез пассажиров
Прокуратура Челябинской области отметила 89-летие
03.02.2023
Прокуратура запросила для депутата ЗСО Челябинской области десять лет лишения свободы
30.01.2023
Челябинец пытался убить жену и тещу
20.01.2023
Замглавы Миасса, обвиняемый в получении взятки, отправлен в СИЗО
20.01.2023
На чиновника администрации Нязепетровского района завели дело из-за плохой уборки снега
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023