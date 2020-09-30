Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, самолеты которых не смогли приземлиться в Челябинске

В связи с массовыми задержками авиарейсов в аэропорту Челябинска Уральской транспортной прокуратурой организован мониторинг соблюдения прав пассажиров. Из-за неблагоприятных условий воздушная гавань не могла принимать самолеты.

Сегодня, 30 сентября, из-за тумана в аэропорту Баландино Челябинска воздушные суда, выполняющие рейсы NWS 158 из Симферополя, С7-1141 из Москвы (Домодедово), SPM -6461 из Санкт-Петербурга, 249 авиакомпании Азимут из Ростова, ЮВТ -287 из Волгограда, 5N-527 из Санкт-Петербурга, осуществили посадку в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Транспортными прокуратурами Свердловской и Челябинской областей осуществляется мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров при оказании авиакомпаниями услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.