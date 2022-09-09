Пропавшего в Копейске мальчика нашел сын капитана полиции из Челябинска

Пропавшего в Копейске (Челябинская область) вчера, восьмого сентября, 12-летнего мальчика нашел сын полицейского.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, ориентировки о пропавшем 12-летнем мальчике незамедлительно поступили в территориальные органы МВД Челябинской области.

Информированный об этом сотрудник патрульно-постовой службы отдела «Калининский» УМВД по городу Челябинску капитан полиции Денис Гуськов в тот же день поделился историей о пропаже ребенка со своим сыном Ярославом, поскольку ушедший из дома мальчик уехал на маршрутном такси с автовокзала Копейска в сторону областного центра и мог находиться в районе бывшего места проживания в Тракторозаводском районе.

Уже через полчаса сын полицейского обнаружил на улице схожего по приметам мальчика и привел его к отцу. Ребенка передали матери в районном отделе полиции.