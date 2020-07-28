Пятеро хвостатых и крылатых подопечных Карена Даллакяна вернулись сегодня к вольной жизни

В Челябинской области сегодня, 28-го июля, вернулись к вольной жизни пятеро подопечных известного в регионе и далеко за его пределами ветеринара Карена Даллакяна, которого многие знают как южноуральского Айболита.

После прохождения реабилитации в созданном и возглавляемом им приюте для диких животных и птиц "Спаси меня" лис и лиса, двое совят, появившихся на свет в этом году, и ястреб были возвращены в естественную среду обитания. Хвостатых и крылатых пациентов Карена Даллакяна выпустили на территории Харлушевского заказника.

Как рассказали агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе министерства эколонии Челябинской области, лис попал в добрые руки челябинского Айболита совсем крохой. Рыжему красавцу было три недели от роду, когда его в Каштакском бору обнаружила домашняя собака. Живую находку умный пес принес прямиком хозяину. Так лисенок попал в приют "Спаси меня", где его выходили и выкормили, избавили от паразитов, вакцинировали.

Вторая лисичка едва не стала жертвой лесных пожаров. Спасаясь от огня, она выбежала на трассу, проходящую неподалеку от поселка Вавиловец. Там лесную обитательницу подобрали неравнодушные южноуральцы, сообщившие о случившемся в министерство экологии региона, через которое были изъяты и помещены в приюта "Спаси меня" все пятеро подопечных Карена Даллакяна, включая ее.

В пресс-службе минэкологии Челябинской области рассказали также, что и совята, и ястреб находились в опасности в тот момент, когда их заметили люди. Птенцы едва не стали жертвой кошки - их буквально вырвали из кошачьих когтей. Ястреб попал под колеса автомобиля. История взрослого хищника, к счастью, также закончилась благополучно.

В Харлушевском заказнике, где сегодня выпустили лисиц, совят и ястреба (полностью восстановившихся и готовых к самостоятельной жизни на воле), они будут в безопасности - опасность со стороны охотников им точно не грозит.

Свободу хвостатым и крылатым выходивший их ветеринар подарил в компании с замминистра экологии Челябинской области Виталием Безруковым и председателем комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимиром Бурматовым.

Карен Даллакян поблагодарил сотрудников Харлушевского заказника за предоставленный для выпуска животных и птиц участок, максимально подходящий для их дальнейшей жизни. Ветеринар отметил, что болотистая местность хороша для пернатых и что обнаруженные вблизи от места выпуска лисьи норы свидетельствуют о том, что здесь находится ареал их обитания.

Карен Даллакян сообщил агентству "Урал-пресс-информ", что в настоящее время в его приюте находится 180 животных, в том числе 46 диких (забот у челябинского Айболита и его команды хватает).

Южноуральцам, обнаружившим попавшее в беду животное или травмированную птицу, в минэкологии региона советуют незамедлительно сообщить об этом в отдел федерального государственного надзора министерства по телефону: 8(351)264-74-41 или в фонд Карена Даллакяна "Спаси меня", который работает с минэкологии по соглашению. Телефоны приюта: 8 (351) 792‑95-78, 8(351) 278‑88-28.