Рабочие Южного Урала «выстроят» слово «ТРУД» полусотней автомобилей и соберут наказы депутатам

Флешмоб пройдет третьего октябряна площадке у ледовой арены «Трактор». Среди участников – работники промышленных предприятий, бюджетной сферы, студенческая молодежь. В акции планируется задействовать около полусотни машин, которые прибудут в Челябинск со всей области и выстроятся в форме слова «ТРУД».

Организатор – Федерация профсоюзов Челябинской области – проводит акцию в рамках 7 октября – Всемирного дня действий «За достойный труд!».

Кроме того, чтобы трудящиеся южноуральцы могли заявить о своих требованиях. Федерация профсоюзов объявила интернет-флешмоб «Соберем наказы депутатам Госдумы!» (ссылка на видеообращение председателя Федерации профсоюзов Олега Екимова).

Цель акции – довести до депутатов нового состава Государственной Думы инициативы, которые в ближайшие пять лет от них ждут работники.

Принять участие может каждый желающий. Для этого нужно записать короткий видеоролик (до 15 секунд) со своим предложением: повышения заработной платы, ее ежегодной индексации, обеспечения безопасных условий труда, выложить видеоролик на своей странице в соцсетях с хэштегами: #7октября #ЗАдостойныйтруд #ФНПР #ФПЧО #наказыдепутатам.