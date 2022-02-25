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День редких заболеваний

Разглядели звезды

Так получилось, что Юлия и Дмитрий Мирошниченко стали родителями особенного ребенка. У их дочки Даши не просто редкое, а ультраредкое заболевание. У него даже нет названия как такового. Просто наименование гена, в котором произошла мутация - ddx3x. Основное проявление болезни – поражение мозга. Накануне дня редких заболеваний пара рассказала, как уже четыре года подбирает ключики к своей загадочной, малоизученной и такой редкой девочке.

Всегда везде вместе

Действовать сообща, идти плечом к плечу, а если проще - быть вместе. Это стало негласным правилом для семьи Мирошниченко. Вот и на интервью они пришли тоже вместе.

- Мы как-то все время вместе, вместе. Это придает большую силу, - говорит Юлия. – Оказавшись в такой особенной ситуации, мы друг друга понимали сразу. Не было разногласий.  Нас сильно еще поддерживают родители. Слава Богу. Мы, когда собрались Дашу в Москву везти, думали, может вопросы будут какие-то? Нет. Если надо, езжайте. Это тоже дает силу. Нет таких моментов, что тебя осудят. Это такая теплота.

У Дмитрия и Юлии есть еще один неоценимый помощник. Сын Саша, старший брат Даши. Он в курсе всех госпитализаций и назначений своей сестры. Поддерживает ее во время реабилитаций. И удивляется, когда врачи задают много вопросов.

- Когда происходит у Даши, допустим, знакомство с новым врачом, он мне иногда говорит: «Мам, ну, разве это непонятно? Ведь это совсем другое. Что он говорит? И вообще нашу Дашу уже весь город знает. Ведь это же элементарно», - с улыбкой рассказывает Юлия. - Саша расстраивается, если мы не берем его с собой. Когда мы ездили в научный институт Вельтищева в Москву, он был дома. Было страшно его брать, вдруг произойдут какие-то атаки иммунитета у Даши. Сейчас у нас эти поездки более-менее стабилизировались, в следующий раз мы хотим его с собой взять. Знаете, эта ситуация редкости – большая проверка на прочность. И мы проходим ее вместе.

С генетикой можно жить

Десятки неврологов, исследования, анализы, в том числе генетические. Но ясности так и не было. Кроме того, что у Даши задержка развития. Еще была тревога. Ведь состояние девочки никто из врачей не мог объяснить.

- Мы пришли к неврологу, Даша только проснулась. Он включает неоновый фонарик, и она на него никак не реагирует. А у Даши с самого начала были проблемы со зрением. Она наблюдала только за ярким фонариком, который мигает и на определенным расстоянием, под определенным углом, - вспоминает Юлия. - Врач нам четко дал понять, что заниматься нет смысла. Он сказал, что тут ничего не сделать, рефлексов нет, у вас все плохо, искать что-то нет смысла. Я просто вылетела от этого врача. У меня было шоковое состояние. Я не помню, как мы доехали до дома. Мне настолько было плохо… Потом я поняла, если на каждого врача буду так реагировать, меня просто не станет. Это был просто большой толчок для того, чтобы жать, двигаться дальше.

Позже выяснилось, что все не так плохо. ЭЭГ (электроэнцефалограмма - метод исследования функционального состояния головного мозга, прим. автора) показала, что развитие у Даши идет, просто медленно. Только полный анализ ДНК дал семье возможность немного выдохнуть.

- Когда мы ехали в Москву, мы получили результат анализа. Я увидела мутацию. Я была готова выйти из машины и орать в лесу от счастья. Там просто было написано редкий, неизученный ген ddx3x. Мы тогда ничего не знали о заболевании, но мы нашли причину! – говорит Юлия. - Искать диагноз обязательно нужно. Потому что самое страшное в генетике не знать диагноз. Сегодня ребенок ведет себя так и клиника у него такая, а завтра может быть все по-другому.

- С генетикой можно жить. Главное стремиться и идти к этому, заниматься, - дополняет Дмитрий. - У нас все по накатанной идет сейчас. Одно занятие прошли, отдохнули, на второе занятие пошли, третье, четвертое, пятое. Реабилитации, Москва. Уже все расписано на год вперед. Как-то так. Не опускать руки и заниматься.

«Ты и я - один ген»

Фотографии 6 детей по миру с ddx3x, и научные статьи про них на английском. С этим багажом Мирошниченко вернулись в Челябинск. Юля стала искать семьи с ddx3x на своей странице в Instagram. Так появился проект «Ты и я - один ген».

- Концентрируясь на себе, созидай для других. Девиз моего проекта, - поясняет Юлия. - Есть цепочка, которая идет в природе: мне кто-то помог, я кому-то должна помочь. Я помогаю мамам особенных детей найти друг друга. Хотя я не скрываю, что этот проект создала для того, чтобы найти деток таких как Даша. Я днем и ночью ходила и думала, как найти? Хоть на улицу выйди и ори. Где их искать? И постепенно пришла к тому, чтобы вести страницу в Instagram, главное регулярно что-то публиковать, чтобы это видели особенные мамы.

Проект развивался, редкие семьи находили друг друга. И вот уже прошло три месяца. Но заявок с диагнозом мутация в гене ddx3x так и не было. А что это вообще за ген такой? Семья Мирошниченко не придавала особое значение этому названию. И тут Юлия решила его опубликовать. Для начала просто записала на листке бумаги. Неожиданно произошло самое настоящее чудо.

 - Все новые заявки записала. Вспомнила, что утром одну заявку открыла, но не внесла в таблицу. Открываю, а там написано: «Ищу мутацию гена ddx3x». Я понимаю, что это невозможно! Ну, как?! Я только что его записала на листок. Кричу: «Дима, я его нашла!!!!»

Сейчас в проекте «Ты и   я - один ген» около 400 участников по всему миру. Они уже сами образуют группы по своим заболеваниям. На что обратить внимание, какие лекарства могут навредить, как лучше реабилитировать? Чаты семей с редкими диагнозами, как правило, дают больше ответов на вопросы, чем консультации врачей. И это не значит, что врачи плохие. Нет. Просто ситуации штучные и неизученные. Ценность таких сообществ - в личном опыте участников.

Редкий-это добро

Редкий путь – это про отзывчивость, уверены Юлия и Дмитрий. Причем отзывчивость не только родных и близких, но и незнакомых людей. Так складывается, что, как и многим особенным семьям, Мирошниченко помогают. Кто словом, а кто материально – квот на полный ДНК-тест в Челябинске нет. Сдавать его нужно было срочно, еще позавчера, по словам врачей.

 - Тогда позвонила моя старая знакомая, с которой давно не общались. Мне захотелось ей рассказать эту ситуацию. Она говорит: «Собираем»! Просто поддержал человек, какой-то толчок дал. Мы опубликовали информацию об этом, - рассказывает Юлия. - Мы собрали необходимую сумму за три дня и сдали анализ. Есть люди, которые переводили деньги, а мы даже не знаем, как им сказать спасибо.

В том числе поэтому Юлия ведет свой генетический проект в интернете. Хочет ответить добром тем, кто в этом нуждается. Ведь первое, с чем сталкиваются семьи, только узнав диагноз, это информационный вакуум и состояние безысходности. Помочь в силах только единомышленники. Важно понять, что редкие – это не единичные, что есть такие же. И они уже проходят этот путь. Значит, все не так уж безнадежно, как кажется поначалу.

- Мы не ждем, что Даша будет, как все. Мы понимаем, что она уже не как все. Но стремиться к тому, чтобы было лучше, мы будем, - уверенно говорит Юлия. -  Мы хотим, чтобы было лучше, чем сейчас. И так происходит. У нее постепенно появляются сами по себе новые навыки. Значит она развивается. И мы этому радуемся.

- Я ей с самого начала говорил, еще во время беременности – все будет хорошо, не надо паниковать. И я до сих пор так говорю, - подхватывает Дмитрий.

Про любовь, добро, поддержку, сплоченность. Редкий путь для Мирошниченко еще про веру в лучшее. Все это вместе дает им силу. И, конечно же, помогает маленькой Даше узнать этот мир, адаптироваться к нему и стать чуточку ближе к обычной жизни.

- Хочу дополнить. Когда мои родители узнали о нашей редкости, я сказала им, ощущение, что я упала на колени… А мама мне ответила такие слова: «Можно взглянуть вниз и увидеть лужу, а можно - звезды в ней отражающиеся». И вот эти слова со мной уже несколько лет. И Слава Богу, что мы разглядели с Димой эти звезды!

#Челябинскредкий #RareChe # деньредкихзаболеваний #ddx3x

Фото Ольга  Линькова, Маргарита Дударук, Дарья Астахова

Автор: Виктория Шафигина
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Росавиация ограничила полеты в 12 аэропортов, РЖД назначает дополнительные поезда

24.02.2022 13:39

«Победа» компенсирует расходы всем пассажирам отменённых рейсов на юг России

24.02.2022 13:21

Водители Челябинска продолжают занимать места для инвалидов

24.02.2022 13:21

Кубок СМИ имени Ольги Давиденко – больше, чем соревнования!

24.02.2022 13:18

В Челябинской области в два раза сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ

24.02.2022 13:13

Владимир Зеленский призвал создать «антипутинскую коалицию»

24.02.2022 12:44

 В Челябинской области расширили перечень наград для присвоения звания ветеран труда

24.02.2022 12:36

Украина сообщает о сбитых российских самолётах. В Минобороны России это отрицают

24.02.2022 12:18

ЧелябГЭТ объявил о срочном наборе водителей и кондукторов

24.02.2022 12:12

Сбербанк работает в штатном режиме, клиентам доступны их средства и все сервисы

24.02.2022 11:54

Минобороны России сообщило об уничтожении авиационных баз Украины

24.02.2022 11:48

Около сорока процентов челябинцев ведет трезвый образ жизни

24.02.2022 11:40

В память о полковнике Гусакове южноуральские ветераны ФСБ взяли в руки кий

24.02.2022 11:28

За сутки заболело ковидом 3118 южноуральцев, умерло 24

24.02.2022 11:26

Из-за осложнения военной обстановки отменены ближайшие авиарейсы из Челябинска на юг России

24.02.2022 11:19

Украина переходит на военное положение

24.02.2022 10:57

В Челябинске бойцовский пес пьяной хозяйки напугал горожан, на женщину написали заявление

24.02.2022 10:54

Минобороны РФ: Россия не наносит удары по городам Украины

24.02.2022 10:52

Подросток, пострадавший при взрыве газового баллона в Сатке, перевезен в Челябинск

24.02.2022 10:25

В 2021 году ММК инвестировал в экологию свыше 17 миллиардов рублей

24.02.2022 10:01

Байден пообещал решительно ответить на ввод российских войск на Донбасс

24.02.2022 09:24

Прокурор Еткульского района выехал на место гибели 11-летней девочки

24.02.2022 08:27

Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе

24.02.2022 08:17

Владимир Зеленский обратился к россиянам: «Услышьте нас — народ Украины хочет мира»

23.02.2022 21:05

Ситуация вокруг Донбасса. Главное за сутки

23.02.2022 20:35

В Челябинской области в бассейне термального комплекса утонула 11-летняя девочка

23.02.2022 18:40

На Украине вводят режим ЧП

23.02.2022 18:38

Праздничный клип в честь Дня защитника Отечества от ГУ МВД России по Челябинской области

23.02.2022 17:35

В четверг в Челябинской области оттепель и местами снег

23.02.2022 17:24

Анонсы событий и мероприятий на 24 февраля

23.02.2022 17:16

Служба в армии будет учтена при выходе на пенсию

23.02.2022 16:38

Возбуждено уголовное дело по факту получения травм двумя жителями при взрыве газа в Сатке

23.02.2022 16:22

Состояние пострадавших при взрыве газа в Сатке оценивается как тяжелое

23.02.2022 16:04

Алексей Текслер поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим при взрыве в Сатке

23.02.2022 15:21

В Сатке в результате взрыва бытового газа пострадали два человека

23.02.2022 14:37

Какие выплаты положены отставным военным и силовикам и их семьям от ПФР 

23.02.2022 13:51

В Челябинской области почтили память погибших воинов

23.02.2022 11:29

Сегодня в России отмечают День Защитника Отечества

22.02.2022 21:49

Счастливая история спасения челябинской кошки, просидевшей на огромной высоте трое суток

22.02.2022 21:35

В Челябинской области открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР

22.02.2022 21:33

Челябинский зоопарк снял трогательные видео вышедшей из спячки Шкоды

22.02.2022 21:26

В храме близ Челябинска начались богослужения с тифлокомментарием

22.02.2022 21:12

Текслер поручил главам провести работу в семьях «групп риска» по профилактике пожаров

22.02.2022 21:11

Известная певица Татьяна Чубарова выступит в Челябинске с концертом «Голос – душа»

22.02.2022 21:01

Южноуральцев предупреждают о снегопадах и метелях

22.02.2022 20:52

билайн предоставил технологию MultiSim для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

22.02.2022 20:49

Ангелы и женщины Андрея Старцева: в Челябинске открылась персональная выставка известного скульптора

22.02.2022 20:37

В аппарат южноуральских омбудсменов нагрянули силовики

22.02.2022 20:32

Будьте бдительны: в Челябинской области участились случаи телефонного мошенничества со стороны лжесотрудников прокуратуры

22.02.2022 19:52

Челябинская телебашня «загорится для редких»

22.02.2022 19:51

Борись, побеждай, смейся: Wink приглашает на мужскую территорию

22.02.2022 19:44

Жители Челябинска могут пожаловаться на сосульки на горячую линию

22.02.2022 18:50

В День защитника Отечества в Челябинской области мокрый снег и метели