Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков: Создание университетского кампуса – большая победа Челябинской области

Заявка на создание университетского кампуса мирового уровня в Челябинске вошла в число лучших проектов, которые получат господдержку.

На заседании правительства РФ 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о восьми заявках, отобранных в рамках проекта по созданию в России сети университетских кампусов мирового уровня. Проектирование межуниверситетского кампуса Южно-Уральского и Челябинского государственных университетов должно начаться уже в этом году.

Челябинский проект предусматривает реновацию университетских кварталов ЮУрГУ и ЧелГУ: там должны появиться научные пространства, лаборатории, коворкинг-парк, деловой центр, библиотека, конгрессно-выставочный комплекс. Бюджетный грант на создание университетского кампуса мирового уровня будет составлять до 60 процентов от стоимости проекта.

Событие прокомментировал ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков.

- Это большая победа университета, нашей Челябинской области, огромную роль в которой сыграл наш губернатор Алексей Текслер. Это результат его очень успешной деятельности. С точки зрения уровня победы я бы хотел отметить, что гранты дали Томску, Новосибирску - признанным центрам науки и образования. И Челябинску. Мы выступили с инновационной программой развития науки и образования в нашей области, она необходима, чтобы сделать регион более конкурентоспособным в современных условиях и на среднесрочную перспективу.

- В чем уникальность проекта?

- Проект имеет вполне определенную направленность. Мы создавали центр образовательных технологий мирового уровня без всяких скидок. Мы вполне четко ориентируемся на потребности развития науки области, Урала и всей России. У нас вполне конкретное направление развития. В первую очередь, искусственный интеллект в индустрии. Это то, чем занимается университет в течение последних лет. У нас есть серьезные заделы с международными компаниями SMS Group - мировым лидером в области разработки и создания металлургического оборудования. Огромное количество оборудования поставлено во времена Советского союза, и мы именно этим будем заниматься с компанией.

Кроме этого, мы намерены развивать направление в области биометрии. В Челябинской области есть компания, которая является чемпионом в цифровой индустрии в области биометрии в нашей стране. Мы имеем намерение с ней сотрудничать, готовим проекты на гранты по применению искусственного интеллекта именно в биометрии.

Также мы смотрим на то, чтобы методы применялись в области генетики. Казалось, бы не совсем наша тема. Но именно развитие «цифры», обработка больших данных, методы искусственного интеллекта позволяют добиваться результатов в этом направлении, и мы кооперируемся с серьезными организациями – такими, как Институт цитологии и генетики в Новосибирске, филиал «Вектора» - известной компании-разработчика - в Екатеринбурге. В этом плане у нас серьезные направления, связанные с исследованиями.

Мы создаем программы самого высокого уровня. Первая программа по искусственному интеллекту в стране - магистерская программа ЮУрГУ. Далее мы намерены развивать исследования в области квантовых технологий. Может быть, это кажется несколько даже преждевременным, может быть, не совсем понятно, для чего это нужно. Но приходит время применения этих технологий. У нас в данной части есть конкретные результаты и направления. У нас три доктора наук, они делали свою работу за рубежом (диссертацию), в Корее и Германии. Сегодня вернулись к нам. И мы развиваем данное направление в области квантовых вычислений - сенсорику на основе квантовых механизмов.

Квантовая метрология - совершенно новое направление в развитии нашего университета, нужное индустрии. То же будет развиваться в Центре искусственного интеллекта. Сюда мы заводим работы, связанные с информационной безопасностью. Поскольку у нас давние связи с Лабораторией Касперского, мы работаем в области современных образовательных программ, сейчас начинаем совместное исследование именно в этой части.

В это же направление укладывается развитие робототехники. Сегодня мы ожидаем всплеск развития требований к специалистам в данной сфере. Их должны готовить на основе исследований и разработок, которые выполняются у нас. Мы сегодня понимаем, что такие специалисты в очень большом количестве понадобятся на предприятиях Челябинской области и не только. Поэтому планируем развивать эти направления исследования и, соответственно, образовательные программы мирового уровня.

Сюда же укладывается биоинформатика. Я бы сказал, что под созданием университетского кампуса в Челябинске лежит серьезная основа развития науки и образования в этой части. У нас есть серьезные партнеры в данном направлении, которые готовы пойти к нам в кооперацию и создать свои центры вместе с университетом. Это серьезная программа, которая даст толчок развитию данного направления в Челябинской области и сделает ее конкурентоспособной.

- Расскажите о строениях на территории студгородка.

- Это поднятие периметра до четырех-пяти этажей около главного корпуса университета, перекрытие куполом внутренней части университета, высотка около библиотеки, в части вуза за проспектом Ленина (прим. - между 2 и 3 учебным корпусом).

К нам должна приезжать профессура мирового уровня, студенты из разных стран и России. Студенты-высокобалльники должны оставаться у нас и заявлять себя, где только могут. Поэтому мы заявляли реконструкцию общежития №1, чтобы сделать из него безусловно международную часть кампуса для проживания студентов.

- Акцент в проекте сделан на создании экспериментальных автономных куполов с нулевым углеродным следом. Что это?

- Сегодня развитие технологии, связанной с энергосбережением, развивается, университет работает в этом направлении. Существуют разные источники энергии. Это не только тепло, которое мы получаем от электростанций. Это ветроэнергетика, солнечная энергетика, тепловые насосы. Правильное управление энергией в здании. И мы хотим сделать в части наших помещений такое управление энергоресурсами, которое бы приближалось к нулевому углеродному следу. Это будут уникальные разработки, этим делом мы занимаемся не первый день. В прошлом году у нас был закончен проект федерально-целевой программы по управлению смешением этих ресурсов, тепловой энергии, воды в зданиях. Чтобы прийти к нулевому углеродному следу, нужны дополнительные исследования с точки зрения создания источников такой энергии, которые бы не использовали сжигание топлива, и управления этим процессом.

- Проектирование начнется в этом году и будет международный конкурс. Будут ли ученые ЮУрГУ участвовать?

- Мы планируем пригласить всех, кому будет что сказать по этому поводу. В результате будут отобраны лучшие решения.

- Введение в эксплуатацию в 2025 году - реальный срок?

- Срок реальный, построить можно за два года. У нас серьезный вопрос связан с проектированием. Мы этим делом занимаемся впервые. Вот мы строили шпиль, главный корпус, но с прототипом. Сегодня прототипов практически нет. Мы должны оценить все правильно в самом начале, сделать правильные эскизные проекты, чтобы было удобно студентам и преподавателям. Ученые мирового уровня, которые приезжают к нам, должны чувствовать себя так же, как в лучших западных университетах. Нужно понять, как это сделать. Поэтому большие силы и большое время будут потрачены на создание, разработку рабочего проекта. Поэтому первый этап будет очень непростой.

- Не будет ли мешать строительство учебному процессу?

- Когда университет был семиэтажный и мы строили шпиль, поднимали этажи, работа университета остановлена не была. Вся часть университета в главном корпусе работала, несмотря на то, что сверху шла стройка.