04.07.2022
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» проводят тренировочные сборы
04.07.2022
В Челябинске напряженная наркоситуация
04.07.2022
МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком
04.07.2022
Экологическая программа ММК: на станции «Восточная» пустили первый поезд
04.07.2022
В Челябинске подросток-велосипедист врезался в пассажирский автобус
04.07.2022
В Южноуральске закрыт хостел, в котором было зарегистрировано 240 мигрантов
Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» привел к пробкам
04.07.2022
Алексей Текслер рассказал о появлении в Челябинске первого висячего моста через Миасс
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
10.06.2022
После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки
08.06.2022
Госэкспертиза потребовала устранить замечания по проекту реконструкции челябинской дороги на Агалакова
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022