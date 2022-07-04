Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» привел к пробкам

В Челябинске начался ремонт путепровода «Челябинск – Главный». В связи с этим возникли пробки на мосту, который соединяет Ленинский и Советский района города.

Как сообщили агентству «Урла-пресс-информ» автомобилисты, из-за начавшегося ремонта выехать из Ленинского района в сторону вокзала стало проблематично. На мосту, который соединяет эти две территории в часы пик итак постоянные пробки, а сейчас они только увеличелись.

Напомним, на первом этапе ремонта путепровода «Челябинск-Главный» ограничено движение транспорта на проезжей части по направлению из Ленинского района в сторону улицы Доватора. Для фрезерования покрытия полосы движения будут перекрываться поэтапно. После фрезерования подрядчик приступит к асфальтированию и нанесению разметки.



Затем работа будет вестись на проезжей части по направлению от улицы Доватора в сторону улицы Дзержинского.



Срок выполнения работ по контракту - до 20 сентября текущего года.