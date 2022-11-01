РМК подвела итоги реализации проекта «Измени свой город к лучшему»

Русская медная компания (АО «РМК») подвела итоги реализации шестого сезона традиционного конкурса детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему».

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, инициативы по развитию городской среды представили ученики из тринадцати городов и посёлков территорий присутствия компании в Челябинской, Свердловской и Оренбургской областях, а также в Хабаровском крае. Эксперты оценивали проекты в сфере культуры, спорта, здравоохранения и образования, инициативы, связанные с развитием инфраструктуры, охраной окружающей среды или благоустройством территорий. Лучшие проекты были реализованы на целевые гранты от РМК.

«Творчество – высшая форма проявления человеческой личности. Отрадно отметить, что количество проектов увеличивается из года в год, а это говорит об активности и заинтересованности ребят в развитии своих городов и посёлков. Более того, в этом году жюри высоко оценило степень проработки каждого проекта, актуальность и практическую пользу для местных жителей. Школьники обращались с инициативами по озеленению и благоустройству, предлагали внедрять VR-технологии в медицину, популяризировать науку и организовывать переработку ненужных вещей, - прокомментпровала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. - Мы благодарим всех, кто находит силы и время, чтобы менять мир вокруг к лучшему здесь и сейчас».

В Челябинской области инициативы школьников были реализованы при поддержке РМК в шести муниципальных образованиях.

В Кыштыме и в Карталинском районе, благодаря конкурсу, появилось по школьному коворкинг-центру с передвижной мебелью, позволяющей трансформировать пространство под различные виды деятельности.

В Варне реализован проект интерактивной площадки «Не только забавы ради», посвящённый традициям многонационального населения России.

В Томинском сельском поселении воплотился в жизнь проект «Зеленый класс +», в рамках которого благоустроили пришкольную беседку.

В Коркинском районе на грантовые средства реализован проект «Школьное кафе» по трансформации школьной столовой.

В Верхнеуральском районе запущен проект по профориентации в горном деле.

Также в этом году будут завершены ещё несколько проектов в Челябинской области. В Карабаше обновят ветеринарную лечебницу, в Нагайбакском районе – благоустроят территории около памятника выдающемуся уроженцу Нагайбакского района Борису Батраеву.

В Комсомольском районе Хабаровского края создали пространство для творчества «Территория радости», в Нанайском районе реализован проект «Стена Памяти – без права на забвение», а в Амурском районе – инициатива «Спорт – это модно».

В Свердловской области в городе Полевском завершён проект «Школьная библиотека – территория общения».

В Адамовском районе Оренбургской области члены жюри выбрали в качестве победителя инициативу школьников по развитию лыжного спорта в посёлке.

Напомним, Русская медная компания учредила конкурс «Измени свой город к лучшему» в 2017 году. Благодаря проекту в городах и посёлках на территориях присутствия компании благоустроены территории поселений, оборудованы места отдыха и созданы условия для дополнительных занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.