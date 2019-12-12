Родители пожаловались на «линейки позора» в деревенской школе Челябинской области
Общество
Сегодня, 13:15

В Челябинской области сельская школа в деревне Борисовка практикует «линейки позора», после одной из которых с ученицей пятого класса случился нервный срыв.

Как пишет «КП-Челябинск», девочку публично отчитали за плохую учебу (она получила двойку по английскому). После этого события ребенок не хочет ходить в школу. Пятиклассница замкнулась в себе, пришлось обращаться за помощью к психологу: оказалось, у школьницы сильный стресс.

 

Чуть раньше на другой «линейке позора» досталось первокласснице - за теплые розовые джинсы, не понравившиеся педагогам. Малышку прилюдно, выставив вперед, раскритиковали.

Такие сборища проводятся каждые две недели. Дети, по словам родителей, написавших заявления в прокуратуру, ждут школьных линеек с содроганием. Тем временем директор Борисовской школы Нафиса Нигматуллина заверила «Комсомолку», что детей в их образовательном учреждении не ругают, на линейках учителя говорят о победах, прошедших и предстоящих мероприятиях, хвалят ребят и указывают на ошибки.

Нафиса Нигматуллина сказала, что школьные учителя для детей, как родные мамы и папы, которых они не слушаются. Перед школой ребятам становится стыдно, они встают на путь исправления. Вот и недавняя двоечница после публичной «порки» принесла в дневнике четверку.

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