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Роспотребнадзор разработал высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19

ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 — возбудителя новой коронавирусной инфекции. Общее время тестирования составит максимум полтора часа. Об этом сообщает официальный сайт Роспотребнадзора.

«Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в три-четыре раза, - рассказали в Роспотребнадзоре. - Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили 100%. Общее время тестирования составит час-полтора часа в зависимости от образца, против четырех-пяти часов при обычной ПЦР».

При этом все компоненты теста производятся на базе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволит не зависеть от поставок из-за рубежа и сделать тест доступным для россиян.

Тест прошел испытания и соответствует всем современным европейским требованиям. Регистрационное удостоверение на набор АмплиСенс SARS-CoV-2-IT, форма 2, серия 20.01.21, номер РЗН 2021/13357 получено 03 февраля текущего года.

Новый тест позволит выявить носителей коронавирусной инфекции на ранней стадии.

«Благодаря вышеупомянутым преимуществам, экспресс-анализ можно использовать в качестве основного теста на месте оказания помощи (POCT), что имеет жизненно важное значение для отслеживания передачи вируса», - добавили в Роспотребнадзоре.