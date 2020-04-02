ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

«РосРАО» приступило к работам по переформированию тела челябинской свалки

Общество
Сегодня, 10:15

На челябинской свалке продолжается рекультивация. Сотрудников ФГУП "РосРАО" допускают к работе только после прохождения медицинского освидетельствования.

Соблюдение необходимых мер безопасности проверили представители министерства экологии региона.

"Все работники изолированы, они не пересекаются. После проведения работ вся техника проходит необходимую санитарную обработку", - сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Подготовительный этап рекультивации был завершен в конце октября 2019 года. За время его реализации была подготовлена площадка для строительства, проведены геодезические и разбивочные работы, началось переформирование тела свалки.

В данный момент ФГУП «РосРАО» приступило к основному техническому этапу рекультивации.

В настоящее время проводятся работы по переформированию тела свалки. Начались работы по укладке защитного экрана на переформированной части объекта, предотвращающего образование свалочного фильтрата, блокирующего неприятный запах и защищающего от распространения вырабатываемого отходами биогаза.

Также в этом году запланированы работы по устройству систем дегазации и сбора свалочного фильтрата.

В результате проведения мероприятий по рекультивации выбросы в атмосферу будут максимально минимизированы. Система сбора и очистки фильтрата обеспечит его изоляцию, тем самым предотвратив его попадание в почву и миграцию в воды реки Миасс.

Как отмечают в пресс-службе министерства экологии региона, при реализации проекта рекультивации  осуществляется полный комплекс мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду от бывшего объекта размещения отходов, включая создание системы сбора и обезвреживания биогаза, фильтрата, а также создание многофункционального защитного экрана тела свалки.

Реализация проекта рекультивации свалки, официально закрытой в сентябре 2018-го года, позволит полностью исключить ее негативное влияние на экологию города.

Читайте нас там, где Вам удобно!
Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram

Отправить новость
Мусор
Происшествия
30.03.20 12:38
Прокуратура требует, чтобы Котова разобралась со снегосвалками
Общество
23.03.20 17:40
На заметку чиновникам
Жители Челябинска набирают питьевую воду, пробираясь через отходы
Среда обитания
12.03.20 10:38
В Челябинске вошел в активную фазу технический этап рекультивации свалки
Общество
04.03.20 13:20
В Челябинской области введут раздельный сбор мусора во всех муниципалитетах
Сегодня, 01:22
Текслер – главам: Считаю, что меры, которые мы ввели, оправданны
Вчера, 22:55
Текслер: Ситуацию по медицинским маскам держим на контроле
Вчера, 22:15
Число больных коронавирусом в России достигло 2777, в УрФО - 68
Вчера, 18:18
Магнитогорские депутаты соблюдают все ограничительные меры
Вчера, 13:02
Алексей Текслер озвучил прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом в области
Вчера, 12:50
Сотрудники полиции стоят на защите границ Челябинской области
Вчера, 12:46
Блиц-опрос Алексея Текслера по коронавирусу
Вчера, 11:19
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
Вчера, 10:35
Сегодня в Челябинске продезинфицируют более 30 улиц
Вчера, 10:28
Генпрокуратура потребовала провести проверку по факту взрыва бытового газа доме Магнитогорска
Общество
Сегодня, 10:19
Кузнецов: Очного формата обучения в школах Челябинской области ожидать не стоит
Экономика
Вчера, 13:30
«Урал-пресс-информ» поддержит малый бизнес в период эпидемии
Новости
Вчера, 23:49
Федерация
Курганская область приостанавливает автобусное сообщение с соседними регионами
Вчера, 22:55
Общество
Текслер: Ситуацию по медицинским маскам держим на контроле
Вчера, 18:31
Происшествия
В Челябинске в офисе дорожного подрядчика, получавшего крупные контракты, прошли обыски
Вчера, 18:24
Экономика
Челябинские депутаты и бизнесмены просят власть о наложении моратория на погашение всех кредитов
Вчера, 17:56
Культура
Прокуратура требует, чтобы чиновники отремонтировали здание Пассажа братьев Яушевых
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 22:55
Общество
Текслер: Ситуацию по медицинским маскам держим на контроле
Вчера, 12:50
Общество
Сотрудники полиции стоят на защите границ Челябинской области
Вчера, 10:35
Общество
Сегодня в Челябинске продезинфицируют более 30 улиц
Вчера, 10:28
Общество
Генпрокуратура потребовала провести проверку по факту взрыва бытового газа доме Магнитогорска
Вчера, 09:52
Общество
В Челябинской области перестали выдавать права и регистрировать авто
Теги
экология
Виталий Безруков
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика