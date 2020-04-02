«РосРАО» приступило к работам по переформированию тела челябинской свалки

На челябинской свалке продолжается рекультивация. Сотрудников ФГУП "РосРАО" допускают к работе только после прохождения медицинского освидетельствования.

Соблюдение необходимых мер безопасности проверили представители министерства экологии региона.

"Все работники изолированы, они не пересекаются. После проведения работ вся техника проходит необходимую санитарную обработку", - сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Подготовительный этап рекультивации был завершен в конце октября 2019 года. За время его реализации была подготовлена площадка для строительства, проведены геодезические и разбивочные работы, началось переформирование тела свалки.

В данный момент ФГУП «РосРАО» приступило к основному техническому этапу рекультивации.

В настоящее время проводятся работы по переформированию тела свалки. Начались работы по укладке защитного экрана на переформированной части объекта, предотвращающего образование свалочного фильтрата, блокирующего неприятный запах и защищающего от распространения вырабатываемого отходами биогаза.

Также в этом году запланированы работы по устройству систем дегазации и сбора свалочного фильтрата.

В результате проведения мероприятий по рекультивации выбросы в атмосферу будут максимально минимизированы. Система сбора и очистки фильтрата обеспечит его изоляцию, тем самым предотвратив его попадание в почву и миграцию в воды реки Миасс.

Как отмечают в пресс-службе министерства экологии региона, при реализации проекта рекультивации осуществляется полный комплекс мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду от бывшего объекта размещения отходов, включая создание системы сбора и обезвреживания биогаза, фильтрата, а также создание многофункционального защитного экрана тела свалки.

Реализация проекта рекультивации свалки, официально закрытой в сентябре 2018-го года, позволит полностью исключить ее негативное влияние на экологию города.

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