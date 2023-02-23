Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества

Для России сегодня особенная дата. Сегодня, 23 февраля, наша страна отмечает День защитника Отечества.

В этот день принимают поздравления все, кто мужественно, отважно, не жалея себя, защищает Родину. И сейчас, когда ведется специальная военная операция и многие мужчины России находятся на передовой, этот праздник особенно актуален.

С Днем защитника Отечества южноуральцев поздравил губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Текслер:

«Это праздник сильных и мужественных людей, для которых мир и независимость Родины стали главным смыслом жизни. Многие наши соотечественники с честью выполняют воинский и служебный долг в армии и на флоте, решают боевые задачи в зоне специальной военной операции и в других горячих точках, охраняют государственную границу, служат в органах госбезопасности и правопорядка. Каждый из них сделал осознанный выбор, в основе которого служение народу и государству. И даже рискуя жизнью, каждый защитник Родины четко знает, что сражается за свою страну, оберегая мир и покой сограждан.

С особым уважением и чувством благодарности мы поздравляем в этот день ветеранов войн и воинской службы. Многие наши земляки стали героями, а их подвиги являются примером для подражания, символом мужества и патриотизма.

Народ России всегда был крепок своим единством. Сейчас, когда наша страна отвечает на новые вызовы, Южный Урал всеми силами поддерживает наших защитников и их семьи, помогает воинским подразделениям, обеспечивает армию и флот вооружением, боеприпасами, специальным оборудованием. Уверен, что вместе мы выдержим все испытания, преодолеем все трудности, добьемся победы.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, стойкости, мира и благополучия в семьях!».

Поздравление председателя Законодательного собрания Челябинской области Александра Лазарева.

Со словами поздравлений ко всем защитникам Отечества, ко всем причастным к празднику обратилась глава Челябинска Наталья Котова:

«Это праздник настоящих мужчин, ветеранов различных отраслей, будущих защитников страны. Всех вас объединяет одно благородное желание - оберегать и защищать. Я благодарю каждого, кто сегодня участвует в СВО, отстаивая права и интересы мирных граждан, охраняя рубежи нашей Родины. Вы - герои нашего времени! Для подрастающего поколения россиян вы являетесь главным примером мужества и истинного патриотизма. От всей души желаю вам доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и тепла вашим семьям».

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий в своем поздравлении отметил, что День защитника Отечества – праздник, являющийся символом мужества, верности, самопожертвования и любви к Родине:

«В этот день мы отдаем дань памяти и благодарности тем, кто отважно защищал Отечество в былые времена, и чествуем тех, кто несет нелегкую ратную службу сегодня.

Русская Православная Церковь всегда благословляла воинское служение и возносила молитвы о защитниках Отечества. И сегодня мы всячески поддерживаем боевой дух защитников Отечества и молимся за тех, кто ценой собственной жизни защищает мир и благополучие граждан, в тяжелейших боях отстаивая свободу и независимость России, нашу веру, наши традиции, нашу самобытность.

Дорогие защитники Отечества! Желаю крепости сил, здоровья, бодрости духа и благословенных успехов в вашем тяжелом труде».

Главный полицейский Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков подчеркнул, что для каждого из нас 23 февраля - это символ мужества и патриотизма, олицетворение неразрывной связи героического прошлого и не менее героического настоящего и будущего нашей великой страны:

«Это праздник великих заслуг армии флота, солдат правопорядка и всех тех, для кого защита своей страны и народа не просто слова, а смысл жизни.

Сегодня мы низко кланяемся великому подвигу всего советского народа и каждого человека, кто сражался за свободу и независимость Родины, тем, кто и сейчас стоит на страже безопасности российских рубежей и интересов граждан, борется за справедливость на земле.

Искренние слова признательности и благодарности адресую ветеранам Великой Отечественной войны – поколению, которому выпало с оружием в руках мужественно сражаться за нашу страну и на своих плечах вынести тяготы и лишения военного времени, победить сильного и коварного врага. Эти герои для нас являются примером мужества и патриотизма, верности присяге, служебному долгу, образцом честного служения интересам Родины! Мы чтим лучшие традиции органов внутренних дел, передаваемые старшим поколением, и делаем все, чтобы быть достойными героической памяти наших предшественников.

Профессия солдата правопорядка, защитника Родины всегда почетна и востребована, и наш долг и святая обязанность сохранить мир стабильность и согласие в обществе и на земле.

В этот праздничный день от всей души желаю вам мужественно и стойко преодолевать все невзгоды на пути к достижению намеченных целей, крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой!».

Исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер отметил, что 23 февраля – символ патриотизма и мужества, воинской доблести, силы духа и воли к победе:

«Этот праздник объединяет всех, кто любит Россию и предан своей Родине, кто находится на боевом посту или своим трудом вносит вклад в процветание нашей страны.

В этот день мы говорим слова благодарности фронтовикам, прошедшим Великую Отечественную войну, и ветеранам вооруженных сил, побывавшим в горячих точках. Сегодня новые поколения защитников Отечества самоотверженно служат России. Мы отдаем дань уважения и признательности тем, кто в рядах российской армии и флота охраняет рубежи Отчизны, и, конечно, тем, кто отстаивает интересы нашей страны на огневых линиях специальной военной операции.

Это праздник тех, кто ежедневно подтверждает реальными делами свою любовь к Родине, всех, кто способствует экономическому развитию страны, строит наше будущее, принимает ответственные решения, дарит уверенность в завтрашнем дне. В их рядах и ученые, чья деятельность направлена на достижение технологического суверенитета России.

В этот праздничный день хочу пожелать вам уверенного преодоления препятствий на пути к намеченным целям. Пусть жизнь будет наполнена яркими событиями, а сердце согревает любовь и забота родных и близких! Пусть удача сопутствует всем вашим начинаниям!

Здоровья и бодрости духа, семейного благополучия и неиссякаемой энергии! Успехов в учебе, в работе и новых свершений на благо нашей Родины!».

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Законодательном собрании Челябинской области Василий Швецов в своем поздравлении отметил, что «День защитника Отечества Россия отмечает много лет, однако именно сегодня от приобрел такой глубокий, такой важный для каждого смысл»:

«Хочу обратиться к нашим военнослужащим! Сегодня именно вы наша опора и надежда. Вы каждый день рискуете своей жизнью, боретесь за наш суверенитет, за мир и процветание России. Наверное, многие из Вас будут отмечать этот день в окопах и на поле боя. Мы верим в вашу силу и доблесть. А труженики тыла всегда поддержат своих героев. Ждем вас с Победой!».

Минобороны РФ опубликовало ролик, посвященный славным защитникам Родины - участникам СВО.