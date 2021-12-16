«Ростелеком» и ПФР подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»

Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) подвели итоги VII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету-2021».

Результаты были объявлены в ходе Недели российского интернета (RIW 2021). В честь завершения конкурса «Ростелеком» передал партию учебных пособий «Азбука интернета» в отделения Пенсионного фонда Челябинской области. Издание разработано специалистами компании совместно с Пенсионным фондом России и предназначено для обучения работе на компьютере пользователей старшего поколения.

Ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками программы «Азбука интернета» - «Ростелекомом» и ПФР - для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России.

Конкурс проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ. Всего было подано около пяти тысяч заявок из 79-ти регионов РФ, 85 процентов работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов.

Пользователями портала госуслуг являются 91,3 процента участников конкурса, 33,8 процента - работающие пенсионеры, количество которых по сравнению с предыдущими годами уменьшилось. При этом значительно увеличилось количество тех, кто занимается общественно-полезной деятельностью: выход на пенсию и умение пользоваться интернетом дают возможность реализовывать как собственные интернет-проекты, так и участвовать в различных общественных программах. Около 30-ти процентов работ поступило от «серебряных» волонтеров, некоторые из них получили гранты от НКО.

Победителями в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стали:

1 место: Шешегова Валентина Куприяновна, Новосибирская область;

2 место: Терехова Светлана Николаевна, Удмуртская Республика;

3 место: Сараева Любовь Фёдоровна, Волгоградская область.

Победителями в номинации «Мои интернет-достижения» стали:

1 место: Истомин Игорь Степанович, Республика Алтай;

2 место: Соколова Татьяна Николаевна, Красноярский край;

3 место: Сердечная Татьяна Ивановна, Москва.

Победителями в номинации «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» стали:

1 место: Хорошевская Татьяна Ивановна, Краснодарский край;

2 место: Тарадина Татьяна Геннадьевна, Оренбургская область;

3 место: Хорошева Лариса Юрьевна, Санкт-Петербург.

Победителями в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стали:

1 место: Егорова Альбина Павловна, Рязанская область;

2 место: Углова Лариса Александровна, Ульяновская область;

3 место: Меджус Анна Петровна, Иркутская область.

Победителями в номинации «Я - интернет-звезда» стали:

1 место: Семенова Евгения Федоровна, Свердловская область;

2 место: Ефимова Татьяна Михайловна, Ярославская область;

3 место: Абдил-Азизова Алёна Камилжановна, Республика Карелия.

Победителями в номинации «Мой интернет-проект» стали:

1 место: Хасанова Татьяна Ивановна, Республика Башкортостан;

2 место: Ермолаева Мария Вениаминовна, Республика Татарстан;

3 место: Можаровский Анатолий Тарасович, Амурская область.

По результатам конкурса был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста.

В ТОП-10 активных регионов в 2021 году вошли:

Республика Татарстан - 801 участник (16,74%); Воронежская область - 411 участников (9,25%); Московская область - 394 участника (8,87%); Оренбургская область - 307 участников (6,91%); Ульяновская область - 216 участников (4,86%); Кемеровская область - 143 участника (3,22%); Рязанская область - 139 участников (3,13%); Ростовская область - 137 участников (3,08%); Костромская область - 120 участников (2,70%); Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 118 участников (2,66%).

Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».

СПРАВКА

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности, подписанного в 2014 году. Его цель - облегчить доступ пенсионеров к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

По заключению Института информатизации образования Российской академии образования, материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы той аудитории, которой они адресованы.

Материалы программы постоянно обновляются, тематика курса расширяется. В качестве преподавателей по «Азбуке интернета» на сайте сегодня зарегистрировано свыше девяти тысяч человек.