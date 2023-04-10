С 10 апреля введены дополнительные автобусные рейсы между Магнитогорском и Челябинском

С понедельника, 10 апреля, введены дополнительные автобусные рейсы между Магнитогорском и Челябинском, в том числе рейсы с заходом в аэропорт областного центра.

«С 10 апреля 2023 года увеличивается количество ежедневных отправлений на рейсе межмуниципального маршрута № 591», - сообщает администрация Магнитогорска.

Кроме того, в связи с закрытием магнитогорского аэропорта на реконструкцию, помимо увеличения количества ежедневных отправлений, три рейсы планируется осуществлять из Магнитогорска с заездом в международный аэропорт им. Курчатова И.В. (Челябинск). В воздушную гавань регионального центра можно будет добраться рейсами в 17:40, 20:00, 22:40.

Из Магнитогорска автобусы будут отправляться ежедневно от автостанции, расположенной по адресу: ул. Вокзальная, 39А - у памятника «Первому Паровозу»). Время отправления в 05.10; 06.00; 06.50; 07.40; 08.30; 09.20; 10.10; 11.00; 11.50; 12.40; 13.30; 14.20; 15.10; 16.00; 16.50; 17.40; 18.30; 20.00; 21.00; 22.40.

В Челябинске отправка от автовокзала «Центральный» (ТК «Синегорье, ул. Степана Разина, 9) в 06.00; 06.50; 07.40; 08.30; 09.25; 10.10; 10.55; 11.35; 12.35; 13.20; 14.00; 14.50; 15.40; 16.27; 17.10; 17.55; 18.40; 19.20; 20.10; 21.30.

Напомним, международный аэропорт Магнитогорска закроют на реконструкцию на четыре месяца – с первого июня до первого октября 2023 года. В этот период магнитогорцы смогут летать в другие города и страны из ближайших аэропортов – в Челябинске (аэропорт Баландино имени И.В. Курчатова) и Уфе.

Помимо увеличения количества автобусных рейсов, прорабатываются вопрос запуска новой «Ласточки» из Магнитогорска в Уфу с первого июня 2023 года.

Комплекс работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры в аэропорту Магнитогорска планируется завершить в 2024 году, сообщала пресс-служба ФКУ «Ространсмодернизация».