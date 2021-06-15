14.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 июня
14.06.2021
Афиша на 15 июня
14.06.2021
Во вторник более семи тысяч южноуральских выпускников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию
14.06.2021
СК начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Коркино
14.06.2021
Спасатели Миасского отряда пришли на помощь сапсерфингисту и квадроциклисту
14.06.2021
В Челябинске фиксируется более 90 возгораний тополиного пуха в сутки
С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
10.06.2020
В Челябинской области 63 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет могут претендовать на новое пособие
30.05.2018
В этом году повысят пособие на ребенка до трех лет, составляющее 50 рублей
30.09.2016
В Челябинской области с 2017 года вырастет размер пособия на опекаемых детей
21.04.2016
Челябинская область откорректирует законы о социальных льготах
В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
13.06.2021
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021