С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

С первого июля 2021 года меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

В настоящий момент женщина, вставшая на учет в ранние сроки беременности, получает единовременное пособие. Его размер с первого февраля 2021 года составляет в Челябинской области 814 рублей 46 копеек (с учетом уральского коэффициента).

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном отделении ФСС, если женщина, вставшая на учёт в ранние сроки беременности, уйдет в отпуск по беременности и родам до первого июля 2021 года, то Фонд социального страхования выплатит ей единовременное пособие за постановку на учет.

С первого июля 2021 года женщина, вставшая на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, будет получать пособие каждый месяц. Его будет назначать и выплачивать Пенсионный фонд РФ независимо от того, работает женщина или нет. Но при этом должны быть соблюдены ряд условий, определенных ФЗ №151 от 26 мая 2021 года.

Право на этот вид пособия будут иметь женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель, если они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

Если женщина обратится за пособием в течение месяца с момента постановки на учет, то выплаты будут проведены с месяца постановки на учет (не ранее наступления шести недель беременности) до месяца родов или прерывания беременности.

Если женщина обратится за пособием по истечении месяца с момента постановки на учет, то пособие будет выплачиваться за период, начиная с месяца ее обращения (но не ранее наступления шести недель беременности) до месяца родов или прерывания беременности.

Размер пособия – 50% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ по месту ее жительства (пребывания) или фактического проживания.