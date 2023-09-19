Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»

Сегодня, 19 сентября, стартовал учебный процесс в новом образовательном центре №1 в микрорайоне «Вишневая горка» в посёлке Западный Сосновского района (Челябинская область). Правда, первоклассников пока в новой школе нет.

До настоящего времени дети из многочисленных, активно строящихся микрорайонов поселка Западный ездили на учебу школьным автобусом в поселок Садовый, деревню Малиновка, село Кременкуль. Строительство трехэтажной школы в «Вишневой горке» началось в 2021 году.

Губернатор Алексей Текслер дважды приезжал на строительную площадку, обращал внимание на необходимость нарастить темпы возведения объекта и в августе 2023 года потребовал от застройщика (ООО «Строймеханизация») ускориться, чтобы дети смогли начать учиться в новой школе уже в сентябре.

«Изначальные сроки сдачи Образовательного центра № 1 в микрорайоне «Вишневая горка» – декабрь 2023 года. После пересмотра «дорожных карт» рабочим удалось сократить срок выполняемых работ без потери качества до нескольких месяцев – к началу учебного года», - сообщили в ООО «Строймеханизация».

Первого сентября 203 года в холле образовательного центра прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний.

Но уроки в новой школе стали проводить только с 19 сентября. Из-за поздних сроков сдачи объекта, администрация не успела до начала учебного года получить заключения о соответствии условий школы требованиям безопасности для организации образовательного процесса и государственную лицензию на право осуществления образовательной деятельности.

Как сообщает управление образования района, с четвертого сентября первоклассников возят в школу Кременкуля. Пока они там и продолжают учиться. Их сопровождают педагоги до места обучения и обратно.

Для учащихся вторых-десятых классов обучение с четвертого по 15 сентября было организовано в очно-заочном формате (11-й класс в образовательном центре не набирали). Не было предусмотрено и групп продленного дня. С 19 сентября школьники (кроме первоклассников) приступили к занятиям в своих новых классах.

«Для обучения в ОЦ №1 принимаются документы детей, не только проживающих и имеющих временную или постоянную регистрацию в микрорайонах Вишневая горка, Залесье и Конфетти, но и в других микрорайонах посёлка Западный Кременкульского сельского поселения Сосновского района», - уточнили в управлении образования.

Школа рассчитана на 1100 человек. Это будет многопрофильный образовательный центр с инженерным и химико-биологическим профилями, предусмотрены и педагогические классы.

Как сообщили в Строймеханизации, современный образовательный Центр в микрорайоне «Вишневая горка» представляет из себя единый комплекс зданий, состоящий из трех связанных между собой блоков. Для учеников начальных классов сформировали 16 общеобразовательных классов, шесть кабинетов для проведения дополнительных занятий и шесть классов для рисования, труда и информатики. Также для малышей оборудовали игровые комнаты, продленку со спальнями и собственный спортзал.

Ученики старших классов займут верхние этажи – для них построили 28 классов и 15 кабинетов для занятий химией, физикой, биологией, черчением и ОБЖ. На втором этаже здания размещены спортзал, хореографический класс и тренажерный зал.

Школа была спроектирована с учетом доступности для маломобильных граждан, включая специальные площадки под наклоном, низкие бордюры и три лифта.

На фасаде здания можно увидеть портрет Королева Сергея Павловича, выдающегося создателя советской ракетно-космической техники.

На прилегающей территории появились футбольный стадион, физкультурная зона с площадками и комплексами для игр и занятий спортом, также места для отдыха учеников и проведения школьных мероприятий. Вся территория школы огорожена.

На территории посажено 55 молодых деревьев и несколько сотен других растений.

Алексей Текслер ранее рассказывал, что в 2023-2024 годах в поселке «Западный» планируется построить три школы - в «Вишневой горке» (дополнительно к той, где был губернатор), «Белом хуторе» и в «Привилегии-2». «Средства предусмотрены как из регионального бюджета, так и в рамках новых инструментов, инфраструктурных облигаций», - уточнил глава региона.