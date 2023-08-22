Губернатор: В сентябре дети должны пойти в новую школу в «Вишневой горке»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от подрядчика максимально ускорить строительство долгожданной школы на 1100 мест в микрорайоне «Вишневая горка» (недалеко от Челябинска, поселок Западный, Кременкульское сельское поселение, Сосновский район), чтобы дети смогли начать учиться в новой школе уже с сентября.

Глава региона Алексей Текслер на днях посетил новую школу. На объекте завершаются отделочные работы, благоустройство, устанавливается новое оборудование в классах. Первого сентября в школе должен был начаться образовательный процесс, но строители не успевают завершить вовремя работу.

Губернатор поставил задачу министерству строительства региона и подрядчику уточнить дорожную карту и максимально ускориться строителям, чтобы уже в сентябре дети пошли в школу.

«Осталось совсем немного, поставил задачу строителям максимально ускориться. В сентябре дети должны пойти в школу. Проект важный, его ждёт весь поселок Западный», - отметил Алексей Текслер.

До настоящего времени дети из многочисленных, активно строящихся микрорайонов поселка Западный ездили на учебу школьным автобусом в поселок Садовый, деревню Малиновка, село Кременкуль. Строительство трехэтажной школы в «Вишневой горке» началось в 2021 году.

В октябре 2022 году у губернатора уже возникли вопросы по темпам возведения объекта. Тогда Алексей Текслер потребовал сдать объект в июле 2023 года, чтобы с первого сентября начать учебный процесс. Он попросил подрядчика соблюдать строго соблюдать график работ, и строители обещали выполнить поставленную перед ними задачу. Но обещания не были выполнены (так было и по школе в Тугайкуле и в Айлино).

Школу строит «Строймеханизация». «Компания осуществляет финальные этапы строительства, проводя пуско-наладочные работы и оснащая классы технологическим оборудованием», - сообщал в начале августа подрядчик на своей официальной странице в соцсетях.

Школа рассчитана на 1100 человек. Это будет многопрофильный образовательный центр с инженерным и химико-биологическим профилями, предусмотрены и педагогические классы.

В школе для учеников с первого по четвертый классы предусмотрено 16 учебных классов и шесть специализированных. Для школьников средних и старших классов, помимо основных кабинетов, предусмотрены также кабинеты физики, химии, биологии, естествознания, технического черчения и другие. В школе будут кабинеты трудового обучения, спортивный зал с душевыми и санузлом; залы для хореографии и тренажерный, актовый и читальный залы.

Школа была спроектирована с учетом доступности для маломобильных граждан, включая специальные площадки под наклоном, низкие бордюры и три лифта.

На фасаде здания можно увидеть портрет Королева Сергея Павловича, выдающегося создателя советской ракетно-космической техники.

Вся территория школы огорожена. На прилегающей территории - футбольный стадион, физкультурная зона с площадками для игр и спортивных занятий, а также места для отдыха учеников и школьных мероприятий.

Застройщик посадил на территории 55 молодых деревьев и несколько сотен других растений.

«После завершения всех строительных работ и получения соответствующего заключения, школа будет готова к лицензированию и принятию детей в новом учебном году», - отметили в Строймеханизации.

Компания подготовила видео новой школы.

Администрация Сосновского района начала прием документов для зачисления детей на обучение в новую школу: по программам начального (1-4 класс), основного (5-9 класс) и среднего (только 10-й класс) общего образования.

«По решению администрации Сосновского района мы принимаем детей, проживающих и зарегистрированных в микрорайонах: Вишневая горка, Залесье и Конфетти», - сообщили в мэрии. О приеме на свободные места детей, зарегистрированных в других микрорайонах пос. Западный, а также детей, регистрация по месту жительства которых планируется в сентябре-ноябре 2023 года (после сдачи домов), будет объявлено позднее.

Алексей Текслер ранее рассказывал, что в 2023-2024 годах в поселке «Западный» планируется построить три школы - в «Вишневой горке» (дополнительно к той, где был губернатор), «Белом хуторе» и в «Привилегии-2». «Средства предусмотрены как из регионального бюджета, так и в рамках новых инструментов, инфраструктурных облигаций», - уточнил глава региона.

Как уточнили агентству в минобрнауки региона, в 2023 году уже ввели в эксплуатацию школу на 1000 мест в поселке Тугайкуль (Копейск), первый в регионе общеобразовательный IT-лицей на 1100 мест в загородном микрорайоне «Твоя Привилегия» (поселок Западный, Сосновский район, пригород Челябинска) и новое здание пристроя к школе № 2 Пласта.

До конца года планируется достроить школу в микрорайоне «Вишневая горка», корпус школы на 300 мест в поселке Увельский Увельского муниципального района и завершить реконструкцию зданий двух учебных заведений - Каслинской школы №25» на 199 мест и школы в с. Айлино Саткинского района (под школу-детский сад - 155 школьных+80 дошкольных мест, работы начались еще в мае 2021 года, а сроки сдачи постоянно переносили).

В регионе продолжается строительство четырех школ по концессионному соглашению: две школы каждая на 1100 мест в Центральном районе Челябинска (в микрорайоне № 33 и в микрорайоне № 34), школа на 1520 мест в микрорайоне №20 Челябинска и школа на 1224 места в микрорайоне №147 Магнитогорска.