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21.08.2023

Анонсы событий и мероприятий на 22 августа (18+)
микрорайон «Вишневая горка»
Строительство школ
Алексей Текслер
Строймеханизация
Общество
22.08.2023 11:49
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области и Строймеханизации

Губернатор: В сентябре дети должны пойти в новую школу в «Вишневой горке»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от подрядчика максимально ускорить строительство долгожданной школы на 1100 мест в микрорайоне «Вишневая горка» (недалеко от Челябинска, поселок Западный, Кременкульское сельское поселение, Сосновский район), чтобы дети смогли начать учиться в новой школе уже с сентября.

Глава региона Алексей Текслер на днях посетил новую школу. На объекте завершаются отделочные работы, благоустройство, устанавливается новое оборудование в классах. Первого сентября в школе должен был начаться образовательный процесс, но строители не успевают завершить вовремя работу.

Губернатор поставил задачу министерству строительства региона и подрядчику уточнить дорожную карту и максимально ускориться строителям, чтобы уже в сентябре дети пошли в школу.

«Осталось совсем немного, поставил задачу строителям максимально ускориться. В сентябре дети должны пойти в школу. Проект важный, его ждёт весь поселок Западный», - отметил Алексей Текслер.

До настоящего времени дети из многочисленных, активно строящихся микрорайонов поселка Западный ездили на учебу школьным автобусом в поселок Садовый, деревню Малиновка, село Кременкуль. Строительство трехэтажной школы в «Вишневой горке» началось в 2021 году.

В октябре 2022 году у губернатора уже возникли вопросы по темпам возведения объекта. Тогда Алексей Текслер потребовал сдать объект в июле 2023 года, чтобы с первого сентября начать учебный процесс. Он попросил подрядчика соблюдать строго соблюдать график работ, и строители обещали выполнить поставленную перед ними задачу. Но обещания не были выполнены (так было и по школе в Тугайкуле и в Айлино).

Школу строит «Строймеханизация». «Компания осуществляет финальные этапы строительства, проводя пуско-наладочные работы и оснащая классы технологическим оборудованием», - сообщал в начале августа подрядчик на своей официальной странице в соцсетях.

Школа рассчитана на 1100 человек. Это будет многопрофильный образовательный центр с инженерным и химико-биологическим профилями, предусмотрены и педагогические классы.

В школе для учеников с первого по четвертый классы предусмотрено 16 учебных классов и шесть специализированных. Для школьников средних и старших классов, помимо основных кабинетов, предусмотрены также кабинеты физики, химии, биологии, естествознания, технического черчения и другие. В школе будут кабинеты трудового обучения, спортивный зал с душевыми и санузлом; залы для хореографии и тренажерный, актовый и читальный залы.

Школа была спроектирована с учетом доступности для маломобильных граждан, включая специальные площадки под наклоном, низкие бордюры и три лифта.

На фасаде здания можно увидеть портрет Королева Сергея Павловича, выдающегося создателя советской ракетно-космической техники.

Вся территория школы огорожена. На прилегающей территории - футбольный стадион, физкультурная зона с площадками для игр и спортивных занятий, а также места для отдыха учеников и школьных мероприятий.

Застройщик посадил на территории 55 молодых деревьев и несколько сотен других растений.

«После завершения всех строительных работ и получения соответствующего заключения, школа будет готова к лицензированию и принятию детей в новом учебном году», - отметили в Строймеханизации.

Компания подготовила видео новой школы.

Администрация Сосновского района начала прием документов для зачисления детей на обучение в новую школу: по программам начального (1-4 класс), основного (5-9 класс) и среднего (только 10-й класс) общего образования.

«По решению администрации Сосновского района мы принимаем детей, проживающих и зарегистрированных в микрорайонах: Вишневая горка, Залесье и Конфетти», - сообщили в мэрии. О приеме на свободные места детей, зарегистрированных в других микрорайонах пос. Западный, а также детей, регистрация по месту жительства которых планируется в сентябре-ноябре 2023 года (после сдачи домов), будет объявлено позднее.

Алексей Текслер ранее рассказывал, что в 2023-2024 годах в поселке «Западный» планируется построить три школы - в «Вишневой горке» (дополнительно к той, где был губернатор), «Белом хуторе» и в «Привилегии-2». «Средства предусмотрены как из регионального бюджета, так и в рамках новых инструментов, инфраструктурных облигаций», - уточнил глава региона.

Как уточнили агентству в минобрнауки региона, в 2023 году уже ввели в эксплуатацию школу на 1000 мест в поселке Тугайкуль (Копейск), первый в регионе общеобразовательный IT-лицей на 1100 мест в загородном микрорайоне «Твоя Привилегия» (поселок Западный, Сосновский район, пригород Челябинска) и новое здание пристроя к школе № 2 Пласта.

До конца года планируется достроить школу в микрорайоне «Вишневая горка», корпус школы на 300 мест в поселке Увельский Увельского муниципального района и завершить реконструкцию зданий двух учебных заведений - Каслинской школы №25» на 199 мест и школы в с. Айлино Саткинского района (под школу-детский сад - 155 школьных+80 дошкольных мест, работы начались еще в мае 2021 года, а сроки сдачи постоянно переносили).

В регионе продолжается строительство четырех школ по концессионному соглашению: две школы каждая на 1100 мест в Центральном районе Челябинска (в микрорайоне № 33 и в микрорайоне № 34), школа на 1520 мест в микрорайоне №20 Челябинска и школа на 1224 места в микрорайоне №147 Магнитогорска.

Автор: Любовь Юрина
микрорайон «Вишневая горка»
Строительство школ
Алексей Текслер
Строймеханизация
Новости по тегу: микрорайон «Вишневая горка»
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В Магнитогорске при движении по городской дороге вспыхнула «Газель»

18.08.2023 16:04

Интернет LTE стал быстрее в Челябинске

18.08.2023 15:56

Недострой на Братьев Кашириных в Челябинске продали с молотка

18.08.2023 15:41

Покупательница «Пятёрочки» из Самарской области стала обладательницей семейного кроссовера

18.08.2023 15:25

День флага России челябинцы отметят шествием

18.08.2023 14:25

Янус Путконен: «Индию, Иран, Китай и Африку интересует современное российское оружие»

18.08.2023 13:48

В Магнитогорске прошел подростковый футбольный турнир памяти Александра Гурова

18.08.2023 13:35

В Челябинске ограничат движение по улице Елькина

18.08.2023 13:23

По факту ДТП с погибшим и двумя пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело

18.08.2023 13:04

Южноуральские студенты отметили «День ударного труда»

18.08.2023 12:48

Спортсмены-паралимпийцы из Челябинской области награждены медалями

18.08.2023 12:39

В сельских почтовых отделениях Челябинской области открылись уголки здоровья

18.08.2023 12:25

В знаменитом челябинском марафоне примут участие около пяти тысяч бегунов

18.08.2023 12:09

В Усть-Катав прибыл «Поезд Победы»

18.08.2023 11:20

На берегу Тургояка появилась первая экоскамейка из пластика

18.08.2023 11:07

Дело главы Катав-Ивановского района Шимановича направлено в суд

18.08.2023 10:37

В помощь военным и гражданским: Народный фронт создал «Радар.НФ»

18.08.2023 10:24

Исторический музей Южного Урала рассказал о чудо-самоваре из Чебаркуля

18.08.2023 10:17

Директор челябинского пединститута не смогла освободиться из-под домашнего ареста

18.08.2023 10:05

В Челябинске ограничили движение по улице Овчинникова

18.08.2023 09:58

В Челябинске в связи с угрозой птичьего гриппа собрался оперативный штаб

18.08.2023 09:42

Челябинская область отметит День филателии

18.08.2023 09:30

Южноуральские рыбоводы будут повышать квалификацию в ЧелГУ

18.08.2023 09:15

Челябинский Айболит Карен Даллакян обучит зооволонтеров Хабаровского края

18.08.2023 09:11

Украинский безэкипажный катер пытался атаковать корабли Черноморского флота

18.08.2023 08:57

ВСУ вновь пытались атаковать беспилотником объекты в Москве

18.08.2023 08:36

Челябинцев ждет премьера нового мистического шоу на ТВ-3 с победителем «Битвы экстрасенсов»

18.08.2023 08:19

Жемчужины фондов Исторического музея Южного Урала: к 97-летию Фиделя Кастро

18.08.2023 08:09

В Челябинске продлены ограничения движения на двух участках дорог

18.08.2023 07:57

В Челябинске четыре трамвая временно изменят маршруты

18.08.2023 07:44

В Челябинске отключат светофоры на пяти перекрестках

17.08.2023 23:17

В Челябинскую область поступило более 179 тысячи доз вакцины против гриппа

17.08.2023 19:38

Из здания гипермаркета на Братьев Кашириных эвакуировались сто человек

17.08.2023 19:20

В Челябинской области 18 августа – жара и без осадков