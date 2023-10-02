Со второго октября в новой школе в «Вишневой горке» начали учиться первоклассники

Второго октября все без исключения ученики нового образовательного центра №1 в микрорайоне «Вишневая горка» в посёлке Западный Сосновского района (Челябинская область) смогли приступить к занятиям в новой школе. Для школьников вторых-десятых классов уроки в новом центре стали проводить с 19 сентября, а для первоклассников лишь сегодня.

Напомним, строительство трехэтажной школы в «Вишневой горке» началось в 2021 году. Первого сентября 2023 года в холле образовательного центра прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Но строители еще продолжали устранять недоделки, а администрация получала необходимые документы на право осуществления образовательной деятельности.

Учащиеся вторых-десятых классов с четвертого по 15 сентября учились в очно-заочном формате (11-й класс в образовательном центре не набирали). С 19 сентября школьники (кроме первоклассников) приступили к занятиям в своих новых классах. Первоклассников до настоящего момента возили в школу Кременкуля. Сегодня, второго октября, наконец-то и они смогли сесть за парты в своей новой школе.

Накануне, первого октября, губернатор Алексей Текслер побывал в новой школе в «Вишневой горке». «Строительство завершено, второго октября учебный процесс начнётся для всех, в том числе и для младших классов», - отметил глава региона, который держал ход строительства на своем личном контроле.

Многопрофильный образовательный центр в «Вишневой горке» рассчитан на 1100 человек. В нем предусмотрены инженерные и химико-биологические профили, а также педагогические классы.

Здание состоит из трех связанных между собой блоков. Для учеников начальных классов сформировали 16 классов, шесть кабинетов для проведения дополнительных занятий и шесть классов для рисования, труда и информатики, а также игровые комнаты, продленку со спальнями и собственный спортзал.

Для учеников старших классов построили 28 классов и 15 кабинетов. На втором этаже здания размещены спортзал, хореографический класс и тренажерный зал.

Губернатор побывал и на стройплощадке нового детского сада в ЖК «Конфетти». «В целом, работы идут по плану. Ставлю задачу, чтобы в начале нового года родители смогли отвести туда детей. Поэтому строителям надо поторапливаться и увеличить количество рабочих на объекте», - распорядился Алексей Текслер.

Глава региона заверил, что в Сосновском районе будет продолжено строительство новых социальных учреждений и он также будет лично контролировать их возведение.

Алексей Текслер ранее рассказывал, что в 2023-2024 годах в поселке «Западный» планируется построить три школы - в «Вишневой горке» (дополнительно к той, где был губернатор), «Белом хуторе» и в «Привилегии-2». Средства предусмотрены как из регионального бюджета, так и в рамках новых инструментов, инфраструктурных облигаций.