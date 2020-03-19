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Семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет начнут получать пособия с июля 2020 года

Общество
Сегодня, 17:52
Автор: 
Олеся Денисова

С первого июля 2020 года жители Челябинской области, имеющие детей в возрасте от трёх до семи лет, начнут получать выплаты в рамках озвученных Президентом РФ мер господдержки.

Об этом в четверг, 19 марта, сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании правительства Челябинской области.

«В июле начнём выдавать выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Выплаты получат семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека», - отметил глава региона.

Выплаты начнутся с первого июля 2020 года. Власти обещают сделать процесс получения помощи сделают максимально удобным и комфортным для людей. «Мы уходим от сбора большого количества справок и ограничимся заявлением с подтверждением личности в установленном порядке. Далее будет уже обеспечено межведомственное взаимодействие. Соответствующее поручения я дал», - рассказал Алексей Текслер.

Губернатора также отметил, что семьям, в которых ребенок родился в период с первого января по первое июля, будет сделан необходимый расчет и предоставлена выплата за весь период.

В этом году размер выплат составит 5,5 тысячи рублей (половина прожиточного минимума). Если в семье воспитывается несколько детей от трёх до семи лет, то пособие назначат на каждого. Заявление можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или в соцзащите.

Автор: 
Олеся Денисова
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детские пособия
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