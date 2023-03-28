Школа зооволонтеров снова открывает свои двери для молодежи Челябинской области

В Челябинске медиашкола «Зооволонтеры» научит молодежь в возрасте от 16 до 35 лет грамотно освещать зоозащитную деятельность.

Лекции будут направлены на получение горожанами комплексных навыков качественной фото- и видеосъемки. В медиашколе научат режиссуре и монтажу видеороликов, СММ-сопровождению, а также эффективному применению полученных знаний на практике. Молодые люди узнают, как привлекать к спасению животных как можно больше волонтеров.

Лекций будет восемь. Участники вместе с приглашенными специалистами изучат основы фото- и видеопроизводства, звукозаписи, теорию света, научатся работать с композицией кадра, программами для профессионального монтажа и референсами. Также молодежь познакомят с понятиями саунд-дизайна, авторского права, графики и обучат грамотному распределению бюджета на оборудование для съемки.

Главная задача проекта – популяризация зоозащитной деятельности, формирование у молодежи экологического мировоззрения и бережного отношения к животным. С этой целью все видеоматериалы, созданные участниками, покажут в школах и детских домах. По окончании проекта все слушатели медиашколы зооволонтеров получат сертификаты о прохождении обучения и узнают - на выпускном - о возможностях развития и реализации своего потенциала фото- и видеографа в сфере зоозащиты. В частности, участники проекта смогут выступать спикерами в рамках дальнейшей реализации проекта на территории Челябинской области в своих городах.

СПРАВКА

Деятельность медиашколы «Зооволонтеры» ориентирована на работу с гражданскими активистами, заинтересованными в медиаосвещении зоозащитной деятельности. Цель проекта – популяризация зоозащиты, формирование у молодежи природоохранного мировоззрения, бережного отношения к животным и создание условий для развития зоозащитной деятельности в Челябинске.

Напомним, набор в первую на Урале школу зооволонтера в 2020 году открыл Челябинский фонд зоозащиты «Спаси меня», возглавляет который известный ветеринар и общественный деятель Карен Даллакян.